A Sanremo Random e Greta: ecco chi difenderà i colori partenopei sul palco dell'Ariston

Saranno Ghemon e Random a difendere i colori della Campania a Sanremo. I loro nomi tra i 26 "big" sono stati annunciati ieri, durante la finale che ha decretato quali saranno invece gli 8 giovani a partecipare alla kermesse canora più famosa d'Italia. Tra questi ultimi c'è un'altra partenopea, la fuorigrottese Greta Zuccoli.

Mentre Ghemon, avellinese, è un volto noto del panorama musicale, meno conosciuto è Random. Emanuele Caso – in arte Random – è un ragazzo del 2001 nato in provincia di Napoli, a Massa di Somma, ma cresciuto a Riccione.

Il rapper ha debuttato con un album nel 2018, “Giovane oro”, e nel 2019 si è ben piazzato in classifica col singolo "Chiasso". Nel 2020 ha anche partecipato ad “Amici Speciale”. La canzone che presenterà a Sanremo si intitola "Torno a te“.

Giovanni Luca Picariello – in arte Ghemon – è salito sul palco dell'Ariston già nel 2019. Il suo pezzo quest'anno si intitola “Momento perfetto“.

Questi gli altri partecipanti a Sanremo big: Francesco Renga; i Coma_Cose; Gaia; Irama; Fulminacci; Madame; Willie Peyote; Orietta Berti; Ermal Meta; Fasma; Arisa; Gio Evan; Maneskin; Malika Ayane; Aiello; Max Gazzè; La rappresentante di lista; Noemi; Colapesce; Annalisa; Bugo; Lo stato sociale; Extraliscio e Fedez accompagnato con Francesca Michielin.

Greta Zuccoli tra le giovani proposte

Bella scoperta la 22enne Greta Zuccoli. Canta da quando aveva 14 anni e ha studiato canto jazz al Conservatorio S. Pietro a Majella. Vocalist di Greta & The Wheels, ha pubblicato con la sua band brani che sono stati utilizzati dalla Rai. È stata corista di Damien Rice e di Diodato, e si ispira tra gli altri a Norah Jones.