Gassmann rilegge Eduardo: al via le riprese di "Questi fantasmi"

Sono in corso le riprese di Questi Fantasmi, il sesto titolo della Collection De Filippo (produzione Picomedia), il progetto di trasposizione filmica dei grandi capolavori teatrali di Eduardo De Filippo. Il film è interpretato da Massimiliano Gallo, Anna Foglietta e Alessio Lapice e diretto da Alessandro Gassmann. La sceneggiatura di Questi Fantasmi è di Massimo Gaudioso e Filippo Gili. Le riprese avranno una durata di cinque settimane e si svolgeranno a Napoli.

Mentre partono le riprese di Questi fantasmi, la Collection riceve un nuovo prestigioso riconoscimento, a conferma del successo di critica e pubblico: per il terzo anno consecutivo - nel 2022 con Sabato Domenica e Lunedì, nel 2023 con Filumena Marturano e quest'anno con Napoli Milionaria! - si aggiudica il premio Miglior Film TV ai Nastri d’Argento.

Sinossi

Pasquale Lojacono si trasferisce in un grande appartamento insieme alla moglie Maria, in seguito ad un accordo molto particolare con il suo proprietario: in cambio della loro permanenza gratuita nell’immobile, Pasquale dovrà sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi. Il protagonista diventa il destinatario di regolari somme di denaro ad opera di spiriti, secondo lui, particolarmente generosi e solidali nei suoi confronti. Col passare del tempo, però, si scopre che il responsabile della sua fortuna è un fantasma che, divenuto l'amante di Maria, vorrebbe metterlo a tacere e pianificare con lei una fuga. A questo singolare triangolo amoroso si aggiungono il portiere, la sorella del guardiaporte e la famiglia dell’amante e ciascuno, a suo modo, sfrutta la nota leggenda sotto lo sguardo del professor Santanna che, dalla finestra dell’appartamento di fronte, osserva e commenta con Pasquale gli inspiegabili avvenimenti.