Napoli si prepara a celebrare gli 80 anni delle Quattro Giornate: ci sarà anche il presidente Mattarella

Napoli è pronta a celebrare l’80° anniversario delle Quattro Giornate, l'insurrezione popolare con cui, tra il 27 e il 30 settembre 1943, la popolazione civile riuscì a liberare la città dall’occupazione delle forze nazifasciste. Alle celebrazioni prenderà parte anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che nella mattinata di mercoledì 27 settembre deporrà una corona di alloro davanti al monumento in piazza della Repubblica e nel pomeriggio, a partire dalle ore 16.00, presso la Basilica di San Giovanni Maggiore, parteciperà al convegno “Le Quattro Giornate di Napoli 80 anni dopo”, organizzato dal dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’università degli studi di Napoli “L’Orientale”.

Il giorno precedente, inoltre, il docufilm di Massimo Ferrari “Quattro giorni per la libertà: Napoli 1943” sarà proiettato in anteprima a Roma, al Quirinale alle ore 17.00, e, successivamente, alle 18.00 e alle 20.30, verrà presentato al Teatro Mercadante di Napoli.

Un programma ricco di iniziative

Il sindaco Gaetano Manfredi ha istituito un anno fa un comitato di esperti, coordinato dal Prof. Guido D’Agostino, che ha curato la raccolta di proposte progettuali provenienti da diverse realtà del territorio. In tal modo è stato sviluppato l’articolato programma di iniziative ed eventi che costituisce il calendario del Comune di Napoli per le celebrazioni dell’80° anniversario delle Quattro Giornate, che vede il coinvolgimento di numerose istituzioni del territorio, enti del terzo settore, scuole, associazioni ed esponenti del panorama artistico e culturale della città partenopea.

Saranno circa 50 le iniziative che si svolgeranno a partire dal 22 settembre per proseguire fino alla fine dell’anno e andranno a comporre un calendario ricco e diversificato, che affianca alle cerimonie commemorative proiezioni cinematografiche, performance teatrali e musicali, iniziative editoriali, convegni, incontri, mostre e attività per famiglie con bambini. Completa il programma un’ampia sezione di iniziative progettate da e per le scuole. Gli eventi abbracceranno una pluralità di luoghi, dal centro storico della città fino a Bagnoli e Capodimonte, coinvolgendo tutte le municipalità cittadine e anche alcuni siti strettamente legati agli accadimenti del 1943, come ad esempio piazza Quattro Giornate, i cui giardini saranno intitolati al partigiano Antonio Amoretti, e il ponte Maddalena Cerasuolo.

Il Prof. D'Agostino: "La città in quei giorni ha avuto il coraggio di osare"

"Abbiamo fatto in modo che si percepisse l'attualità delle Quattro Giornate. Se non viviamo quei giorni di 80 anni fa come presenti, vuol dire che ci mancano proprio i fondamenti. La città in quei giorni ha avuto il coraggio di osare e dobbiamo avere paura se ci accorgessimo di perdere questa capacità. Sforziamoci di avere il coraggio di vedere quando il presente non ci convince", ha detto il professore Guido D'Agostino nel corso della presentazione delle iniziative a Palazzo San Giacomo.

Un ruolo importante nelle celebrazioni dell'80esimo anniversario delle Quattro Giornate di Napoli lo avrà anche l'Arma dei Carabinieri, come illustrato dal comandante provinciale dei Carabinieri di Napoli, il generale Enrico Scandone: "I carabinieri sono a Napoli dal 1860 e hanno condiviso tutto con la città e i cittadini. Anche in quei giorni le stazioni dei carabinieri c'erano, lottando insieme ai cittadini napoletani durante la rivolta. Per noi la memoria è importantissimo perché non dobbiamo mai perdere di vista chi siamo e da dove veniamo. Vogliamo ricordare questo comune sacrificio. Non dimentichiamo che i carabinieri erano cittadini napoletani. Sono passati 80 anni anche del sacrificio di Salvo D'acquisto, un ragazzo napoletano di 23 anni che ha sacrificato la sua vita per salvare 22 persone che neanche conosceva il 23 settembre, pochi giorni prima dell'insurrezione. È stato il primo atto di ribellione di un napoletano, forse lui è stato simbolicamente il primo a dare un segnale, a dare il via alla rivolta. Il 6 ottobre, poi, ci sarà la cerimonia di conferimento della croce d'ore al merito dell'Arma dei Carabinieri al gonfalone del Comune di Napoli in piazza del Plebiscito alla presenza del Ministro della Difesa".

Manfredi: "Napoli città guida del Paese nella sua capacità di difendere i valori democratici della Repubblica"

"È un progetto di memoria condivisa che andava avanti da tanti mesi. Il passato non rappresenta un peso, ma un valore per costruire il futuro. I valori democratici alla base delle Quattro Giornate di Napoli rappresentano un valore per l'intero Paese, non solo per la nostra città. La libertà è una conquista è un titolo non casuale, per dare soprattutto un messaggio i giovani. Bisogna avere la consapevolezza che la libertà non è un regalo, ma qualcosa che si conquista giorno dopo giorno con il rispetto dei valori. Abbiamo messo insieme un programma molto plurale, con la partecipazione di numerosi istituzioni. Abbiamo voluto anche momenti artistici, perché anche l'arte è uno strumento fondamentale per la costruzione di una democrazia. Noi abbiamo il dovere di rendere viva e tutelare questa strada tracciata 80 anni fa da quei napoletani. Questa è una città capace di unirsi nei momenti importanti e difficili. Saranno celebrazioni lunghe e partecipate. Abbiamo voluto che il programma fosse distribuito in tutta la città. Tutto ciò è impreziosito dalla vicinanza del nostro capo dello Stato Sergio Mattarella, che sarà qui con noi. Napoli è città guida del Paese, nella sua capacità culturale, nella sua creatività e nella sua capacità di difendere i valori democratici della Repubblica", ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel corso della conferenza stampa di presentazione delle celebrazioni.