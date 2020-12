La "Morte di San Giuseppe" di Luca Giordano scoperta a Bergamo: era pronta per essere spedita

I Funzionari Agenzie Dogane e Monopoli di Bergamo, SOT di Orio al Serio, in collaborazione con il Comando dei Carabinieri Tutela del Patrimonio Culturale di Monza, hanno sequestrato un dipinto delle dimensioni di 145 x 195 cm, raffigurante la “Morte di San Giuseppe”, risalente al XVII secolo e presumibilmente attribuito al pittore Luca Giordano.

L’opera oggetto di controllo - spiegano dall'Agenzia - sarebbe stata spedita in prestito a New York, viaggiando in tempi e con modalità imprecisati. L’importatore non essendo in grado di esibire l’attestato di libera circolazione o la licenza di esportazione, a supporto della spedizione precedente, così come previsto dal Codice dei Beni Culturali, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per illecita esportazione di opere d’arte.