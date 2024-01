Terzo appuntamento con i libri di Michela Murgia: dibattito su Ave Mary

Si è svolto domenica 15 gennaio il terzo incontro del gruppo di lettura dedicato a Michela Murgia a cura di Purple Square Campania, questa volta dedicato al libro Ave Mary. E la Chiesa inventò la donna. Presso la libreria Ubik di Napoli, che ospita questo appuntamento fisso e sostiene e arricchisce con una disponibilità veramente rara, sempre più persone si incontrano per leggere, chiacchierare, riflettere, scambiare idee per moltiplicare - come insegna Murgia - le strade da percorrere. L’incontro, corredato del contributo artistico delle immagini citate nel testo, si è aperto con una importante novità: la libreria Ubik di Napoli è un Punto Viola ovvero luogo di riferimento sul territorio, con la sensibilità e gli strumenti per accogliere una persona in situazioni di difficoltà, come una donna vittima di violenza di genere.

L’iniziativa è promossa da DonneXStrada che si occupa di formare direttamente le persone all’interno degli esercizi commerciali che espongono il simbolo Punto Viola, con i professionisti del team legale e psicologico, per offrire un primo soccorso attivo sul territorio. Il prossimo libro in lettura proposto da Purple Square Campania è l’ultimo in uscita di Michela Murgia dal titolo Dare la vita curato da Alessandro Giammei. L’incontro finale con reading, in programma per fine febbraio, vede la collaborazione fra Ubik Napoli e la Biblioteca Nazionale presso palazzo reale di Napoli con ospiti e qualche sorpresa.