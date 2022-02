A Napoli, tre giorni dedicati a Pulcinella

Il Centro stabile di Musica e Cultura Domus Ars di Napoli ospita venerdì 18, sabato 19 e domenica 20 febbraio "Il divino burlone", una tre giorni dedicata alla maschera di Pulcinella. La manifestazione, ideata e curata dal maestro Carlo Faiello e prodotta da Il canto di Virgilio, è patrocinata dal Comitato pro Pulcinella che sostiene la candidatura della maschera a Patrimonio Unesco. Esperti, mascherai, docenti italiani e internazionali hanno risposto alla chiamata di Carlo Faiello per realizzare un evento tra teatro, musica e arte. "Questa iniziativa vuole essere la prima edizione di una serie di incontri, suggeriti nel periodo del Carnevale, per salvaguardare la maschera più famosa del mondo e del suo intrinseco valore culturale".

Così Faiello, direttore artistico della Domus Ars, che lo scorso settembre nel Castello di Acerra ha scritto e diretto lo spettacolo - concerto "Alla corte di Pulcinella", fortemente voluto da Marisa Laurito nella prossima stagione del Teatro Trianon. Attraverso eventi sospesi tra teatro, musica e convegno, l'impegno è quello di sostenere il Comitato Pro Pulcinella "che si sta prodigando per ottenere dall'Unesco il riconoscimento della maschera napoletana come patrimonio universale". "Alla Domus Ars - ha concluso il suo direttore artistico - sarà presente una vera e propria comunità che si ritrova per rappresentare il 'Divino Burlone' nelle sue varie forme, anche se tanto spesso sono sconosciute al grande pubblico".