Pulcinella patrimonio Unesco, passi avanti per la candidatura: c'è l'ok di Roma

C'è l'ok del Ministero della Cultura alla candidatura di Pulcinella a patrimonio dell'Unesco. Nello specifico "Valori, pratiche e funzioni della maschera di Pulcinella" cono candidati a patrimonio immateriale Unesco dell’umanità con un prima via libera del Mibact.

La maschera di Pulcinella è stata candidata due anni fa. Se tutto dovesse andare come previsto, nel giro di quattro o cinque anni il percorso dovrebbe concludersi positivamente. In questi giorni in una riunione a Roma al comitato promotore sono stati sollevati alcuni appunti e questi integrerà – come da prassi – a breve il dossier.

Serve vengano coinvolti centri e istituti di ricerca italiani ed esteri, per creare quella che viene definita "una consapevolezza di comunità". Pulcinella, spiegano dal comitato promotore, del resto è "espressione di un cosmopolitismo che dal Seicento ha portato la maschera in giro per l’Europa e il Mediterraneo, lasciando del suo passaggio tracce durevoli, da cui sono emerse figure similari, integrate nelle culture locali". Un'altra speranza è che il Comune di Napoli dia – con la nuova amministrazione – un apporto fattivo alla candidatura, apporto che il comitato sostiene fin qui sia mancato.