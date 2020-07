Festa di Sant’Anna a Ischia, l’Amerigo Vespucci omaggerà l’isola verde

Dopo alcuni giorni di contatti con il Comando di bordo ecco la conferma ufficiale. Domenica 26 luglio 2020, in quella che per Ischia rappresenta tradizionalmente la notte più emozionante e attesa di tutto l'anno, l'Amerigo Vespucci - la nave più bella del mondo - saluterà le coste dell'isola.

Un passaggio storico, un riconoscimento importante per Ischia, ma soprattutto per la tradizione di una festa popolare famosa in tutto il mondo. La nave Vespucci è partita dal porto di Livorno lo scorso 29 giugno 2020 per la tradizionale campagna addestrativa con a bordo 106 Allievi della Prima Classe dell'Accademia Navale.

Una campagna che prevedeva il giro del mondo e che, proprio a causa dell'emergenza epidemiologica, è stata riprogrammata nel Mediterraneo come dedica "a tutti gli italiani che hanno vissuto un momento così particolare".

Nave Vespucci arriverà nel tardo pomeriggio di domenica 26 luglio e sfilerà lungo le coste dell'isola così da essere visibile a tutta la popolazione e ai nostri turisti da più punti del territorio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le barche in mare - rispettando le distanze di sicurezza - potranno sfilare al fianco del veliero più bello del mondo, rievocando così la tradizionale festa a mare degli scogli di Sant'Anna.