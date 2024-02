La Nazionale Italiana dell'Amicizia e il progetto Nida For Domus Form

Ancora in prima linea per sostenere le azioni benefiche, la N.i.d.a. - Nazionale Italiana Dell'Amicizia per la Campania, continua a promuovere il progetto “Nida for Domus Form - Il Laboratorio delle Idee", teso a favorire gli studi artistici di ragazzi talentuosi con l'assegnazione di ben 18 borse di studio.

Il Progetto Domus Form con la direzione artistica di Ciro Palella e Roberto Giangrande, nel rivolgersi a quei ragazzi meritevoli che non hanno i mezzi per proseguire il percorso artistico intrapreso prevede 3 borse di studio per Strumento e Canto e 15 borse di studio per laboratori espressivi contenuti nel progetto "Il laboratorio delle Idee". Inoltre il progetto comprende per i più meritevoli, la possibilità di prendere parte al format "Domus Form and Friends" e ai 6 incontri previsti ( dicembre 2023/maggio 2024) durante l'anno accademico con artisti di chiara fama. Ancora, ai partecipanti è offerta la possibilità di esibirsi e confrontarsi con loro presentando i propri lavori inediti.

"I sostenitori N.I.D.A di questa iniziativa (tramite l'esibizione dell'invito della festa di fine progetto) hanno la possibilità - spiega una nota stampa - di assistere agli incontri con gli artisti del Domus Form and Friends e assistere all'esibizione degli allievi. Infine, per premiare coloro che con le personali donazioni sosterranno tutto il programma, la N.i.d.a. Campania con la referente Chiara Migliaccio, ha organizzato una festa di chiusura del progetto. Una festa all'insegna dello spettacolo prevista per il prossimo 9 marzo alle ore 21.00 al Teatro Acacia quando in scena ci saranno i popolari attori Francesco Procopio ed Enzo Casertano con la commedia “Miseria Bella”. Intanto le attività legate al “Domus Form and Friends”, proseguono senza sosta grazie anche ai Musicisti Associati e Nida Campania APL, sostenitore unico del progetto “Il laboratorio delle idee”, con il maestro Roberto Giangrande, che ha dato vita, insieme a tanti giovani musicisti ad una serata al Teatro Maria Aprea di Volla. Un momento ricco di valori ed emozioni che ha registrato pure la presenza degli inconfondibili “Mid Seven June” con Sergio Gentile e Sharon Guida seguiti a ruota dai due giovani cantanti: Ilaria Kappler e Simone Di Lorenzo.

Per le donazioni che come premio e riconoscenza daranno diritto all'ingresso al Teatro Acacia per il prossimo 9 marzo, è possibile effettuare un bonifico utilizzando l'lban: IT 68 U 02008 30755 000102025366 - Banca Unicredit - intestato a Nazionale Italiana dell'amicizia. Causale: Nida for Domus form. Altresì è possibile recarsi al Bar Pino di Via Mario Fiore, 23 autorizzato a raccogliere le donazioni in contanti".