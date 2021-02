Piccoli detective a scuola di criminologia per combattere il bullismo

il 24 febbraio all’istituto Comprensivo “Falcone Scauda" di Torre del Greco la presentazione del progetto “The Bully is not me”

Il giorno 24 Febbraio alle ore 10.00 sarà presentato a Torre del Greco presso l’istituto Comprensivo “Falcone Scauda" il progetto “The Bully is not me” promosso dall’Istituto Comprensivo “Falcone Scauda” in collaborazione con il Comune di Torre del Greco con un approccio sperimentale di tipo psico-criminologico proposto dall’Associazione Forum Lex “in rete contro la violenza” a seguito convenzione stipulata tra l’Istituto Scolastico e la predetta associazione ed in partnership con le associazioni Solo Donne Rosanna e Akira.

Prenderanno parte all’incontro la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Jose’ Abilitato, il Sindaco del Comune di Torre del Greco Dott. Giovanni Palomba, il Garante dei detenuti della Regione Campania Prof. Samuele Ciambriello, l’Assessore alle Politiche Sociali e Giovanili Avv. Maria Pirozzi, la Dott.ssa Iolanda Ippolito Criminologa Investigativa Presidente dell’Associazione Forum Lex, la referente per la Campania Avv. Maria Gabriella Marotta e le referenti per il bullismo Dott.ssa Alessandra Foroncelli Nicolao e la Dott.ssa Teodora Giuliano. “Ho fortemente voluto in questo percorso di prevenzione e formazione - dichiara la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Jose’ Abilitato - il coinvolgimento dei genitori degli alunni coinvolti nel progetto, affinchè gli stessi alimentino il dialogo e la partecipazione alle attività on line dei loro figli, previa acquisizione delle necessarie competenze digitali e conoscenza degli indicatori di rischio quali fattori sentinella del disagio adolescenziale.

“La conoscenza rappresenta la prima forma di difesa - dichiara la criminologa Iolanda Ippolito-. Il progetto ha il duplice scopo di trasferire a un gruppo di alunni che frequentano la prima media dell’Istituto Scolastico “Falcone Scauda” gli strumenti legati alla capacità di riconoscere e gestire in modo consapevole le proprie ed altrui emozioni attraverso un percorso di educazione volto alla cultura del rispetto della diversità e delle pari opportunità e alla convivenza sociale, quali forme di prevenzione e apprendimento dei fattori di rischio correlati ai crimini e ai cyber-crimes. Il progetto tende alla costituzione in via sperimentale di una Task Force Antibullo formata in primis dai piccoli detective, gli alunni coinvolti nel progetto, dai loro genitori e dai docenti, tutti appositamente formati a saper riconoscere i segnali iniziali dei comportamenti a rischio attraverso un approccio psico-criminologico. La programmazione didattica prevede moduli particolarmente dedicati alla criminologia investigativa per fornire ai genitori, ai docenti e agli alunni conoscenze e competenze multidisciplinari secondo una metodologia di role-playing formativo e giochi di ruolo. Il coordinamento dell’attività formativa sarà affidato alle consulenti scientifiche dell’Associazione Dott.ssa Juanita Pilar Coppola e Dott.ssa Rosanna Maria Della Corte, professioniste di elevata competenza ed esperienza in materia.”