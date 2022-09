Prof a soli 24 anni nella prima scuola media steam d'Italia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Giovedì 15 settembre a Bologna è suonata la campanella anche per 16 alunne e alunni della Scuola delle idee di Fondazione Golinelli, la prima scuola secondaria di primo grado STEAM in Italia. Combinando il sapere umanistico con i metodi sperimentali e applicativi delle scienze, la Fondazione metterà a frutto la sua esperienza trentennale nella pratica di laboratorio e nel trasferimento tecnologico con un progetto che, nel suo primo anno di vita, sarà ospitato negli spazi di Opificio Golinelli. Nel corso dell’anno le ragazze e i ragazzi avranno a disposizione microscopi ottici, robotica educativa, stampanti 3D e un kit educativo personale da usare in aula e a casa. La scuola promuoverà il dialogo tra il corpo docenti, gli esperti di Fondazione Golinelli e le realtà dell’impresa e della ricerca, garantendo una formazione continua e un’integrazione progettuale e metodologica sugli obiettivi didattici. Sarà inoltre presente il metodo CLIL (Content and Language Integrated Learning) che prevede l'apprendimento integrato di contenuto e lingua, strumento di potenziamento che verrà usato nelle ore di scienze, di tecnologie e di materie umanistiche. Fra i Prof un giovanissimo napoletano, Michele Persico, 24 anni, che insegnerà italiano, geografia e storia.