"Procida": il nuovo singolo di Claudia Megrè

“Due cuori e due amori a confronto: da un lato, la consapevolezza e l’esperienza di un amore maturo e, dall’altro, l’impeto e l’infatuazione di un amore giovane" Ieri, venerdì 8 luglio è uscito su tutte le piattaforme digitali musicali il singolo di Claudia Megrè Procida, la più piccola delle isole dell’arcipelago campano fa da sfondo a un brano nato “d’un tratto e inaspettatamente, dopo tanto tempo che l’ispirazione non passava a trovarmi. – dichiara la cantautrice – È stato così che, in una notte dello scorso d’inverno, alle due di notte ho preso la chitarra e ho cominciato a scrivere ‘Procida’ di getto, come se gli accordi e la melodia fossero già nitidi”. Il brano è stato scritto interamente dalla stessa Megrè ed ha visto impegnato nella produzione artistica il musicista Ernesto Nobili, che ha registratole parti della chitarra, basso, tastiera ed ha curato l'intero programming, mentre la batteria è di Marco Caligiuri. Registrato presso il Kammermuzak Studio, le fasi di mixing e mastering sono state curate da Daniele Chessa mentre le riprese audio della voce della Megrè sono firmate da Carlo Di Gennaro. Il video ufficiale di "Procida", che uscirà l'11 luglio sul canale YouTube di Claudia Megrè, è stato realizzato nell’area del Lido Turistico – con il preciso desiderio di ammirare Procida sullo sfondo. E' diretto da Mauro Casotti e vede impegnati, nelle coreografie curate da Massimiliano Balestra, i ballerini Raffaele Guarino e Claudia Giordano.