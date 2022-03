Procida capitale della cultura 2022, tutto pronto: "Un appuntamento che resterà nella storia"

Si è svolta presso la sala De Sanctis a Palazzo Santa Lucia la conferenza stampa di presentazione della Cerimonia inaugurale che darà ufficialmente inizio al programma di Procida Capitale italiana della cultura 2022, prevista sabato 9 aprile alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L'inaugurazione era inizialmente in calendario per il 22 gennaio scorso ed è stata poi rinviata causa emergenza Covid.

Muovendosi dalla terraferma, l’evento, che durerà complessivamente sette ore, coinvolgerà la comunità isolana attraverso performance teatrali, spettacoli itineranti e installazioni artistiche, prima di un momento istituzionale all’interno dell’ex convento di Santa Margherita. Saranno circa 200 gli artisti impegnati per l'occasione.

Si partirà alle ore 14 dal porto di Napoli, con navi speciali che condurranno i cittadini sull'isola, dove alle 16.30 ci sarà lo spettacolo Moby Dick. Alle ore 18 una grande parata nel centro storico di Procida coinvolgerà la cittadinanza isolana. Alle 18.40 sarà il momento della cerimonia istituzionale con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il ministro della cultura Dario Franceschini, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ed il sindaco Dino Ambrosino. Ci sarà anche una lectio magistralis di uno studente 17enne di Somma Vesuviana sulla speranza.

Alle 19 è in programma un'altra grande parata dedicata al mare. Alle 19.45 video mapping e spettacolo di luci dedicato alle divinità del mare. L'accesso alla cerimonia inaugurale sarà gratuito, attraverso un sistema di prenotazioni, come illustrato dal direttore di Procida 2022 Agostino Riitano nel corso della presentazione.

I numeri di Procida 2022

Procida 2022 prevede 44 progetti culturali (di cui 34 originali), 150 eventi distribuiti in un cartellone di 300 giorni di programmazione, 350 artisti provenienti da 45 paesi differenti del mondo e il coinvolgimento nei processi creativi di oltre 2000 cittadini, con la rigenerazione di 7 luoghi simbolo dell’isola.

Gli eventi

Tra i grandi appuntamenti previsti in calendario, da segnalare l'attesissimo rito dei misteri del venerdì santo, in programma il 15 aprile, con la storica processione che si è svolta in continuità per circa 600 anni e che negli ultimi due non si è tenuta causa pandemia.

Tantissimi gli eventi durante il periodo estivo, per poi arrivare in autunno all'appuntamento con il Premio letterario Elsa Morante. La cerimonia di chiusura è prevista, invece, per il 22 dicembre, con il passaggio del testimone alle città di Bergamo e Brescia che saranno Capitali italiane della cultura nell’anno 2023.

Il sindaco Ambrosino: "E' un appuntamento che resterà nella storia"

"Il mio ringraziamento va alla Regione Campania per tutto il lavoro fatto in questi mesi. Procida non è stata selezionata a caso come capitale, ma è frutto di un gran lavoro fatto proponendo un progetto forte. Dobbiamo rappresentare un Sud che non aspetta la manna dal cielo, ma che propone progetti di qualità. Anche tantissimi privati stanno riqualificando gli edifici. A Procida non si possono fare nuovi hotel e nuove strutture, ma tanti piccoli privati ci stanno mettendo l'anima per dare il massimo e rigenerarsi dal punto di vista della ricettività. Lo sguardo sarà rivolto anche al 2023, con il lascito di questo grande evento, soprattutto in termini di rigenerazione degli spazi. Penso, ad esempio, all'investimento su Palazzo D'Avalos. Questo progetto di Procida capitale può lasciare qualcosa di importante e rendere quest'isola un attrattore anche per il futuro. Per una piccola comunità di 10mila abitanti questo è un appuntamento che resterà nella storia", sono state le parole del sindaco di Procida Dino Ambrosino nel corso della conferenza stampa.

De Luca: "Procida è una piccola isola che si è caricata di significati universali"

"Quella di oggi è una giornata importante per la Campania, per Procida e per l'Italia. E voglio rivolgere un ringraziamento al presidente Mattarella che sarà con noi per la cerimonia inaugurale. Questo grande evento non era scontato, credo sia stata decisiva la qualità del progetto presentato. L'evento cade in un momento di particolare tensione internazionale che non era prevedibile. Credo sarà anche importante vivere tutti gli eventi e la manifestazione con grande prudenza dal punto di vista sanitario, anche se siamo in una situazione più tranquilla rispetto ai mesi scorsi. Credo sia importante che esponenti della cultura alimentino il dialogo. La cultura non isola e dobbiamo far partire da Procida elementi di solidarietà e di ascolto reciproco, perché prima o poi dovremo pensare alla pace. L'Europa deve concentrarsi su come superare la guerra. Procida può essere un luogo di incontro tra esseri umani, anche tra popoli che in questo momento sono in guerra. Questo evento per quanto riguarda la Campania si inserisce in una stagione straordinaria di svilippo e di iniziative culturali. Questa regione continua ad investire risorse enormi in cultura. Per Procida capitale ha investito 15 milioni di euro, per la riqualificazione urbana e dal punto di vista della mobilità. Abbiamo acquistato 7 autobus con Eav che fornirà trasporto gratuito sull'isola. Con le compagnie di navigazione ci siamo accordati, inoltre, per corse fino alle 2. Anche l'Asl Napoli 2 Nord ha fatto un grande lavoro. Tutti i Campi Flegrei sono un patrimonio immenso. Vogliamo cogliere questa occasione per rilanciare lo sviluppo turistico di questi luoghi. Lo scorso anno grazie alla campagna di prevenzione isole Covid free abbiamo avuto il tutto esaurito. Procida è una piccola isola che si è caricata di significati universali. La mia raccomandazione è di avere prudenza nei comportamenti, perché un evento del genere determinerà inevitabilmente un rimescolamento sociale, con tanti stranieri che arriveranno sull'isola e nella nostra regione. Usiamo la mascherina e cerchiamo di essere responsabili, altrimenti ci leccheremo le ferite poi a settembre e ottobre, non in estate". Queste le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'evento.