Procida capitale italiana della cultura 2022: l'annuncio di Franceschini

Procida è la Capitale italiana della cultura 2022. L’annuncio ufficiale è arrivato con un tweet direttamente dal Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini pochi minuti fa dopo la comunicazione del presidente della giuria Stefano Baia Curioni. "Viva Procida che ci accompagnerà nell'anno della rinascita" ha dichiarato il ministro.

Le ultime valutazioni sono state fatte giovedì e venerdì scorso quando al Mibact si sono presentate tutte le candidate. Si trattava di Ancona, Bari, Cerveteri, L’Aquila, Pieve di Soligo, Procida, Taranto, Trapani, Verbania e Volterra. Grande soddisfazione è stata immediatamente espressa sui social dove centinaia di cittadini stanno rilanciando la notizia.

L’isola in provincia di Napoli era una delle 10 candidate in corsa, il Comune più piccolo. La scelta dipende da diversi fattori, non esclusivamente dalla bellezza e dalla storia delle città. Ad incidere è prima di tutto la capacità di progetto presentato e la qualità della proposta in campo.

Il programma presentato da Procida

Il programma intitolato "La cultura non isola", che comprende 44 progetti culturali, 330 giorni di programmazione, 240 artisti, 40 opere originali e 8 spazi culturali rigenerati, è stato illustrato dalla delegazione isolana, guidata dal sindaco Dino Ambrosino e dal direttore della candidatura Agostino Riitano, alla commissione di esperti nominata dal MiBACT e presieduta dal professore Stefano Baia Curioni. L'obiettivo finale è la riqualificazione di beni culturali, la creazione di imprese della cultura e di un nuovo modello di turismo attraverso il collegamento con i Campi Flegrei fino alle isole minori italiane e degli oceani Atlantico e Indiano.

La Capitale italiana della cultura è un’iniziativa introdotta con il Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83 finalizzato alla tutela del patrimonio culturale, sviluppo della cultura e rilancio del turismo.

Il commento dell'assessore Fortini

Questa la motivazione:

Questa la motivazione: "Il contesto dei sostegni locali e regionali pubblici e privati è ben strutturato. La dimensione patrimoniale e paesaggistica del luogo è straordinaria. La dimensione laboratoriale che comprende aspetti sociali di diffusione tecnologica è importante per tutte le isole tirreniche, ma è rilevante per tutte le realtà delle piccole isole mediterranee. Il progetto potrebbe determinare, grazie alla combinazione di questi fattori, un'autentica discontinuità nel territorio e rappresentare un modello per i processi sostenibili di sviluppo a base culturale delle realtà isolane e costiere del Paese. Il progetto è inoltre capace di trasmettere un messaggio poetico, una visione della cultura che dalla piccola realtà dell'isola si estende come un augurio per tutti noi, al Paese nei mesi che ci attendono". Un riconoscimento che ci rende davvero orgogliosi!