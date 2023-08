Prosegue la programmazione di agosto di Estate a Corte 2023, la rassegna di cinema italiano e internazionale curata per Foqus-Fondazione Quartieri Spagnoli (Napoli, via Portacarrese a Montecalvario, 69) da Pietro Pizzimento, in collaborazione con la scuola di Cinema, Fotografia e Audiovisivo dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, e CasaZen, con il contributo della Regione Campania tramite il Fondo regionale per l'attività cinematografica e audiovisiva.



Quest'oggi saranno presentati un libro e a un fumetto che indagano gli effetti "collaterali" del terzo scudetto del Napoli sulla città: si tratta del saggio collettivo coordinato da Gianfranco Tescione, "La città azzurra", e del fumetto "Ritorno al Vesuvio", scritto da Giulio Gargia e disegnato da Carmine Monteleone. Alla serata, a ingresso gratuito, interverrà, tra gli altri, il critico cinematografico Alberto Castellano.