Presentazione di Cenerentola 24, il nuovo format con Ciro Florio su Real Time

I sogni di sentirsi belle e apprezzate possono diventare realtà grazie a Cenerentola 24, il nuovo format con Ciro Florio in onda su Real Time (canale 31) a partire dal 4 giugno alle 15:50. Si tratta di un nuovo docu-reality che pone al centro dell'attenzione le tecniche innovative di make-up, per correggere qualsiasi difetto o imperfezione fisica e che racconta come migliorarsi grazie a trattamenti estetici capaci di fare la differenza. Il tutto in sole 24 ore, il tempo necessario a Ciro Florio per mettere in gioco tutte le sue competenze e tecniche per riuscire a mostrare "un nuovo aspetto di se" alle protagoniste del format senza l'utilizzo di medicina o chirurgia estetica. Ed è così che il format cerca di intervenire sulle protagoniste, solo grazie al make-up, quando arriva la non accettazione del se, siamo costretti ad un'impennata dei numeri di chi ricorre alla chirurgia estetica (seppur in un periodo di forte crisi economica). "E' solo una coincidenza che quello che facevo tutti i giorni è diventato un programma televisivo - racconta Ciro Florio - ma una coincidenza che mi fa essere convinto che voglio continuare questo percorso che va avanti da 35 anni. Cenerentola 24 è nato dall'incontro con una mia amica che doveva incontrare l'amore della sua vita ed aveva bisogno di un supporto? e da lì è nata l'idea di creare questo incantesimo del make-up". Il format che è stato presentato al Teatro Sannazaro di Napoli, ha visto la moderazione di Nicole Lanzano e l'alternarsi sul palco degli ospiti tra interventi, gag e la visione esclusiva della prima puntata. Durante la presentazione sono intervenuti amici di Florio, dello spettacolo e delle Istituzioni come la conduttrice Veronica Maya, lo sportivo Marco Maddaloni, gli attori comici Ciro Giustiniani e Gaetano De Martino, l'attrice e cantante Anna Capasso, il chirurgo estetico Marco Moraci, il Segretario di CasaArtigiani Napoli, Fabrizio Luongo.