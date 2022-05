Premio Elsa Morante: domani la cerimonia a Napoli

La cerimonia del Premio Elsa Morante, giunto alla XXXVI edizione e presieduto dalla scrittrice Dacia Maraini, si svolgerà martedì 24 maggio, alle ore 10, presso l'Auditorium della Rai di Napoli. Accanto a Maraini, in rappresentanza della sua giuria, ci saranno Francesco Cevasco, Teresa Triscari, Enzo Colimoro e David Morante. Sul palco saliranno i vincitori delle varie sezioni: Stefania Auci, Premio Elsa Morante Narrativa con "L'inverno dei leoni" (Nord editrice); Massimo Osanna, Premio per la Saggistica con "Pompei, il tempo ritrovato" (Rizzoli); Carlo Fuortes, Premio per la Comunicazione; Edoardo Crisafulli, Premio Culture d'Europa; Dino Ambrosino, sindaco di Procida, Premio Speciale Elsa Morante per la Capitale Italiana della Cultura; i ragazzi e la produzione della fiction "Mare Fuori", Premio Elsa Morante Tv per il sociale - Caffè Borbone; Piero Mazzocchetti che ritira il Premio Morante per il testo musicale "'O sole mio".

L'evento sarà condotto da Marco Bonini e da Tiuna Notarbartolo. Sempre martedì prossimo, alle ore 15, presso la sede dell'Accademia Medeaterranea, all'interno del Padiglione della Piscina alla Mostra d'Oltremare di Napoli, da Sire - Ricevimenti d'Autore, avrà luogo la sezione dedicata a cibo e cultura e intitolata "Medeaterranea Award - Premio Elsa Morante per l'Enogastronomia", coordinata da Massimiliano Quintiliani. L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Premio Elsa Morante e dalla Rai Campania, è coordinato da Iki Notarbartolo; Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione.