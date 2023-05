Grande successo per il premio Elsa Morante: auditorium Rai gremito

Celebrato il Premio Elsa Morante 2023, dedicato al sessantenario del Centro Produzione Rai di Napoli, che ha registrato il tutto esaurito, oggi, nell'Auditorium della Rai di Napoli. La giuria, guidata da Dacia Maraini e composta da Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo, direttore dell'evento, ha consegnato i riconoscimenti. Premio Elsa Morante Cinema al film "Nostalgia" con il regista Mario Martone, l'attore Francesco Di Leva e il produttore della Mad Entertainment Luciano Stella; Premio Elsa Morante per la Narrativa a Lorenzo Marone per "Le madri non dormono mai" (Einaudi); Premio Elsa Morante Ragazzi Fantasy a Elisabetta Gnone per la saga "Fairy Oak" (Salani editore); Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze a Vincenzo Schettini con "La fisica che ci piace" (Mondadori Electa Editore); Premio Elsa Morante Ragazzi per il Sociale a Mattia Villardita con "Io e Spiderman" (Salani editore); Premio Elsa Morante Musica al cantautore Francesco Sarcina; Premio Elsa Morante per la Comunicazione 2023 alla giornalista e conduttrice di Rai 1 Francesca Fialdini.

In questa edizione del Premio è stato anche trasmesso un omaggio a Maurizio Costanzo, che da circa 15 anni, faceva parte della giuria del Premio, riuscendo a lavorare anche sulle scelte di quest'anno, insieme a tutta la giuria, fino alla sua recentissima, improvvisa scomparsa. Per ritirare la targa in sua memoria, erano presenti la figlia Camilla Costanzo ed il suo migliore amico, Giorgio Assumma. La cerimonia del Premio Elsa Morante 2023 è stata condotta da Alessandro Incerto e Tiuna Notarbartolo. Accanto alla scrittrice Dacia Maraini, presidente del Premio Morante, c'era una rappresentanza della giuria - Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Teresa Triscari - e il direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati.