Premio Elsa Morante 2023 per la musica a Francesco Sarcina

Il Premio Elsa Morante Musica 2023 andrà a Francesco Sarcina, solista, frontman de Le Vibrazioni ed anche autore del libro “Nel mezzo”, per la personalità musicale poliedrica e la produzione cantautoriale pregnante, espressa attraverso una delle voci più seducenti e interessanti del panorama italiano.

Il riconoscimento, in questo settore, negli anni è andato, tra gli altri, alla stessa Gianna Nannini, a Mogol, a Max Gazzè, Ornella Vanoni, David Zard, ecc.

Il Premio Elsa Morante 2023, sarà celebrato l’11 maggio presso l’Auditorium della Rai di Napoli e sarà condotto dall’intensissimo attore Alessandro Incerto insieme a Tiuna Notarbartolo.

Sarà possibile seguire la kermesse attraverso gli speciali di Rai Cultura e Rai Italia, e grazie alla diretta streaming sul sito dell’Ufficio Stampa della Rai www.ufficiostampa.rai.it.

La giuria guidata da Dacia Maraini e composta da: Francesco Cevasco, Vincenzo Colimoro, Roberto Faenza, David Morante, Gianna Nannini, Antonio Parlati, Teresa Triscari e Tiuna Notarbartolo, direttore dell’evento, sta annunciando, di giorno in giorno, i vincitori delle varie sezioni. Quelli annunciati finora sono quelli della sezione Cinema, vinta da “Nostalgia” col regista Mario Martone, l’attore Francesco Di Leva e il produttore della Mad entertainment Luciano Stella; la vincitrice del Premio Elsa Morante Ragazzi Fantasy, Elisabetta Gnone, per la saga "Fairy Oak" (Salani editore); il Premio Elsa Morante Ragazzi Esperienze, Vincenzo Schettini con "La fisica che ci piace" (Mondadori Electa Editore); ed il Premio Elsa Morante Ragazzi per il Sociale, Mattia Villardita con "Io e Spiderman" (Salani editore).

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Premio Elsa Morante e dalla Rai Campania, è coordinato da Iki Notarbartolo; Gilda Notarbartolo ne dirige la comunicazione, ed è realizzato in partenariato con: Sire – Ricevimenti d’autore, Ninni-Scognamiglio & c. Centro Diagnostico, Diagnostica Anniballo, Pastificio Setaro, Hotel Britannique del Gruppo Caracciolo, Ascione Coralli, Officine Grafiche F Giannini & Figli, Il Confronto, La Dante in Cambridge, Fnism.