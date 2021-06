Premio eccellenze italiane di Assotutela per Walter Lippa: "Un grande onore per me"

L'attore partenopeo, tra i protagonisti della prima stagione di Gomorra, reciterà in Mare fuori e sarà impegnato in una quadrilogia parodistica sui supereroi e sulla Casa di Carta in chiave comica

Torna il premio targato AssoTutela. Il Presidente Michel Emi Maritato, con l'ausilio di Fabrizia Santarelli, consegnerà l’ambito premio a chi nel corso dell’anno si è distinto per meriti e traguardi raggiunti. L’iniziativa si svolgerà il prossimo autunno al Campidoglio di Roma.

Tra i premiati ci saranno Maurizio Mattioli, Enzo Salvi, Walter Lippa e Aldo Pacifici . “Sono personaggi importanti che godono della stima mia e di tutti gli italiani", è la motivazione del Presidente di Assotutela Michel Emi Maritato.

"Ringrazio il presidente di Assotutela. Sono davvero onorato per l'importante riconoscimento", è il commento di Walter Lippa. L'attore partenopeo, tra i protagonisti della prima stagione di Gomorra, reciterà in Mare fuori e sarà impegnato in una quadrilogia parodistica sui supereroi e sulla Casa di Carta in chiave comica.