Premio Nazionale 'Amato Lamberti': la premiazione al Maschio Angioino

Giovedì 24 settembre alle ore 11 presso la Sala dei Baroni del Maschio Angioino a Napoli ci sarà, nell'ambito della Settima edizione del Premio Nazionale 'Amato Lamberti' 2020, la cerimonia della consegna delle Borse di studio ai vincitori per le due miglior tesi di Laurea Magistrale e per la migliore tesi di Dottorato sui temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, della corruzione e delle economie globali.

Con i vincitori Silvia Palmieri, Gianpio Predoti per le tesi di Laurea Magistrale e Simona Vitale, per la tesi in Dottorato, ci saranno il sindaco di Napoli Luigi de Magistris, l'assessore alla Cultura Eleonora De Majo, il capo della Procura di Napoli, Giovanni Melillo, il presidente della Commissione Parlamentare Antimafia Nicola Morra, il Presidente dell'Associazione 'Amato Lamberti' Roselena Glielmo, il Presidente del Premio Nino Daniele, il Presidente onorario ed europarlamentare Franco Roberti e la giornalista e scrittrice Daniela De Crescenzo.

Quest’anno il Premio 'Amato Lamberti' dedicherà riconoscimento speciale per il primario di Anestesia dell'ospedale Monaldi di Napoli, Antonio Corcione, per sottolineare la gratitudine nei confronti degli Operatori del Sistema Sanitario Nazionale che hanno fronteggiato la pandemia da Covid 19 con encomiabile spirito di sacrificio.

Il prof Corcione mentre curava i pazienti contagiati dal Coronavirus diveniva egli stesso vittima dell’infezione. Sconfitta la malattia riprendeva con maggiore abnegazione e forza a prodigarsi nell'aiuto ai degenti .

A consegnare la pergamena speciale dell'associazione 'Amato Lamberti' interverrà il professore Gennaro Rispoli, medico-chirurgo e direttore del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli.

Al Premio, giunto alla sua Settima edizione, ha contribuito come sempre l'Associazione 'Museo del Vero e del Falso' e l'azienda di abbigliamento e accessori donna 'Kocca' dei fratelli Miranda ' che hanno finanziato due delle borse di studio. Un ringraziamento speciale agli amici dello storico caffè di Napoli, 'Gran Caffè Gambrinus'. Dell'associazione fanno parte Roselena Glielmo, Daniele Lamberti, Marco Lamberti e il sociologo Amedeo Zeni, segretario del Premio.

Il Comitato scientifico è composto da Giuseppe Acocella, Enrica Amaturo, Luciano Brancaccio, Arnaldo Capezzuto, Nino Daniele, Gabriella Gribaudi, Isaia Sales, Anna Maria Zaccaria, Stefano D'Alfonso.

Nel rispetto delle norme anti-Covid 19, il numero dei posti disponibili è limitato. È necessario, dunque, prenotarsi ai numeri 3388361453/3495064908 oppure inviando un'email a associazioneamatolamberti@gmail.com

Info 3495064908