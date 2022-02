A dieci anni dalla scomparsa di Amato Lamberti, al via il nuovo bando del Premio nazionale

Tre borse di studio da mille euro da assegnare a studiosi la cui tesi di Laurea Magistrale e di Dottorato affronti i temi della criminalità organizzata, dei traffici criminali, dei reati ambientali, della corruzione e delle economie illegali, delle vittime delle mafie e delle violenze. Anche quest'anno il nuovo bando del Premio Nazionale 'Amato Lamberti', giunto alla sua nona edizione, punta sui giovani studiosi per valorizzarli e sostenerli seguendo la strada tracciata dal sociologo dell’Università Federico II, Amato Lamberti, di cui proprio quest'anno ricorre il decennale della scomparsa avvenuta il 28 giugno 2012. Data scelta per ricordarlo presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo – Comune di Napoli – e assegnare i tre premi.

Sarà la Commissione scientifica composta da Giuseppe Acocella, Enrica Amaturo, Luciano Brancaccio, Francesco Comparone, Stefano Consiglio, Stefano D'Alfonso, Aldo De Chiara, Gabriella Gribaudi, Ciro Raia, Isaia Sales, Anna Maria Zaccaria con il Presidente dell'Associazione 'Amato Lamberti', Roselena Glielmo, il Presidente del Premio Nino Daniele e il Presidente onorario Franco Roberti, già Procuratore Nazionale Antimafia a valutare i lavori e decretare i vincitori. Il Premio Nazionale 'Amato Lamberti', in questi anni ha premiato complessivamente 20 giovani studiosi, selezionati tra una rosa di oltre 150 candidati provenienti dalle maggiori Università italiane e da molte Università straniere.

"Crediamo - spiegano gli organizzatori - e ne siamo convinti che questa sia la strada giusta per giungere a forme più mature e consapevoli di prevenzione e contrasto ai fenomeni mafiosi. La libera conoscenza, l'approfondimento, lo scendere nei territori è fondamentale per capire la realtà. Sostenere i giovani studiosi, aiutarli, supportarli è un agire concreto. Un modo per onorare quanti, tra i tanti Amato Lamberti, hanno dedicato la loro vita alla ricerca della verità".

I partecipanti dovranno far pervenire l'elaborato entro il 16 maggio 2022 in formato PDF tramite e-mail all’indirizzo segr.associazioneamatolamberti@gmail.com specificando che l’opera concorre al “Premio Nazionale 'Amato Lamberti'. (consulta il bando al sito www.amatolamberti.it)