La cantante francese Poupie, famosissima in patria per la partecipazione a X-Factor, è a Napoli per una vacanza. Ospite del Castello La Sonrisa, Poupie si è lasciata coinvolgere da Gaetano Nino Davide (celebrity del famoso 'Castello delle Cerimonie') e ha intonato l'inno 'Amazing grace' toccando le corde dell'animo con poche parole. Pochi secondi per intuire le grandi potenzialità di una voce straordinaria.