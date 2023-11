Pompei tra le 30 destinazioni più emozionanti al mondo da visitare nel 2024: il 'consiglio' di National Geographic

C'è anche Pompei tra le 30 destinazioni più emozionanti al mondo da visitare nel 2024 secondo National Geographic. La storica rivista internazionale, nella sua "The Cool List 2024", consiglia ai viaggiatori di raggiungere un luogo tra i più suggestivi del globo dal punto di vista storico e archeologico.

"Coloro che vogliono approfondire l'antica Italia dopo aver trascorso alcuni giorni esplorando la 'città eterna' possono ora recarsi a Pompei , patrimonio mondiale dell'UNESCO, in meno di due ore, grazie a un nuovo treno diretto da Roma. Gli escursionisti in precedenza dovevano cambiare alla stazione di Napoli Centrale nel corso del viaggio di 150 miglia verso sud. Il nuovo servizio, solo la domenica, significa che sarà possibile passare direttamente, partendo dalla stazione di Roma Termini alle 8.53, con arrivo a Pompei alle 10.40. Il treno di ritorno parte alle 18:40 e arriva a Roma alle 20:55. Anche il servizio è arrivato al momento giusto, con la Casa dei Vettii affrescata del I secolo di Pompei, recentemente emersa da una ristrutturazione durata 20 anni. Nel frattempo, nell'area Regio IX del sito, nel 2023 sono state fatte ulteriori scoperte, tra cui gioielli, resti umani e un affresco di natura morta raffigurante cibo. Come ha affermato il ministro della Cultura italiano Gennaro Sangiuliano: 'Pompei è uno scrigno che rivela sempre nuovi tesori'", scrive National Geographic.