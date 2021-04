"Plastic...Free Kitchen", la mostra in formato video dalla Fondazione Plart

Curata da Claudio Gambardella, gioca sull’abusata formula "plastic free" per ribaltarne il significato e mettere in evidenza il ruolo centrale che la plastica ha avuto nella trasformazione della cucina

Il cambiamento epocale che investe la cucina a partire dagli anni Cinquanta, è il tema della mostra PLASTIC... FREE KITCHEN prodotta in formato video dalla Fondazione Plart e curata da Claudio Gambardella. Il titolo gioca sull’abusata formula PLASTIC FREE per ribaltarne il significato e mettere in evidenza il ruolo centrale che la plastica ha avuto nella trasformazione della cucina dal più segregato tra gli ambienti della casa a spazio sociale, confortevole e sempre più tecnologico, un posto nel quale tutto è possibile e dove finalmente si dà via libera alla creatività.

La ricostruzione di questo passaggio nella modernità è affidata alla voce di testimoni d’eccezione: il fondatore della Kartell Giulio Castelli, presente attraverso un filmato dell’archivio del Politecnico di Torino; Ferruccio Laviani, architetto che della Kartell è da anni stretto collaboratore; Alberto Alessi Anghini, presidente della Alessi, l’azienda famosa per i suoi casalinghi di lusso. Il tutto impreziosito dallo sguardo storico di Anna Giannetti, docente dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”.

Accompagnano i loro racconti le immagini di una cucina degli anni Sessanta allestita all’interno del Museo Plart come un ideale set in cui protagonisti assoluti sono i colori: quelli della Fòrmica, della Melammina, delle stoviglie in Moplen e dei tanti utensili della fantasiosa linea Family Follows Fiction, oggetti tutti appartenenti alla Collezione Plart. Ne deriva il ritratto di un’epoca mitica segnata dalla plastica, che entra nella vita quotidiana mutando consumi e abitudini, rivoluzionando il mondo del design e contribuendo, così, all’affermazione di uno stile propriamente italiano.

La mostra PLASTIC... FREE KITCHEN è fruibile gratuitamente on line dal 20 aprile 2021 sul sito della Fondazione Plart e sui suoi canali social. L’iniziativa rientra nel programma di valorizzazione del fondo della collezione, che il Plart ha assunto come mission in questa fase di emergenza Covid-19 che impone la chiusura del museo al pubblico.

Il curatore

Architetto e designer, è professore di Disegno Industriale presso il Dipartimento di Architettura e Disegno Industriale (DADI) dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”. Presso lo stesso ateneo è membro del Comitato Scientifico del MUSA - Museo Universitario delle Scienze e delle Arti. È membro del Comitato Scientifico di SYMBOLA Fondazione per le qualità italiane.

PLASTIC... FREE KITCHEN è una produzione della Fondazione Plart a cura di Claudio Gambardella.

Allestimento Fondazione Plart

Selezione degli oggetti Pina Di Pasqua

Restauro degli oggetti Alice Hansen con la collaborazione di Ileana Longobardi e Sara Ilardi

Editing Ilaria Masullo

Musica Mr J.C. – Swunk – (Album: Swunk Infusion. Ed. Apogeo Records; composers Cece/Giugliano)

Riprese e montaggio NFI Napoli Film Industry

Assistente al montaggio video Emma Gambardella

Logistica Nunzio Tarallo

