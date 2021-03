Pinopoli - l'album che parla di Pino Daniele col sax di Alex Montana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Un omaggio al grande compositore e alla sua città che tanto lo ha ispirato nella scrittura, Pinopoli è appunto il risultato della fusione dei nomi Pino e Napoli. 10 opere di Pino Daniele arrangiate da Alessandro Napoletano (alias Alex Montana), compositore di musica per Andrea Bocelli, Filippa Giordano, Festival di Sanremo e collaborazione con Zucchero. Il suono caldo del sassofono tenore di Alex Montana e gli arrangiamenti originali da lui stesso concepiti, vanno in un’unica direzione, rievocare lo spirito e l’essenza delle sonorità dei brani di Pino Daniele con sapori di blues, colori di Jazz, profumi latino-americani ed il calore del sound e delle melodie partenopee. Il progetto nasce sicuramente da una fervente ammirazione di Alex Montana nei confronti di Pino Daniele autore e compositore. La versione strumentale delle opere originali vuole porre l’accento sull’efficacia comunicativa delle sue melodie anche in assenza della sua voce unica ed irripetibile. L’ascolto di Pinopoli è un viaggio rilassante, emozionale, rievocativo, passionale nel mondo di Pino Daniele attraverso l’anima interpretativa di Alex Montana. La prossima uscita di Pinopoli è stata anticipata dall'uscita del singolo Mareluna.