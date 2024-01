Pino Daniele, 9 anni dalla morte. Gianni Simioli: "E se i ragazzi di oggi non lo 'incontrassero' mai?"

Pino Daniele si è spento esattamente 9 anni fa, il 4 gennaio del 2015. Gianni Simioli, suo grande fan, ha lanciato un appello ai suoi follower: trovare delle canzoni di Pino che possano piacere a un ragazzo o a una ragazza di 19 anni, l'età di sua nipote.

Lo speaker radiofonico e conduttore della Radiazza ha spiegato così la sua richiesta: "Il 4 gennaio 2024 saranno 9 anni senza Pino Daniele. Leggeremo e ascolteremo ovunque racconti, storie e ricordi di chi l'ha conosciuto. E ben vengano. Pino e la sua grande storia umana e artistica vanno raccontate sempre".

"Io però - ha proseguito sono preoccupato e tempo che i giovanissimi corrano il rischio di non 'incontrarlo' mai. Ecco perché, proprio nel giorno del nono anniversario dalla sua inattesa e inspiegabile partenza, ho invitato mia nipote-figlia a 'La Radiazza' su Radio Marte".

Le ha fatto alla fine ascoltare i suggerimenti datigli dal suo pubblico, quelle che definisce come "le canzoni di Pinotto che ci hanno cambiato mente, vita e sentimenti. Certo non mi aspetto che abbiano su di lei lo stesso effetto, ma che almeno si avvicini ancora di più al nostro uomo in blues".

L'iniziativa

Intanto, per l'anniversario della morte dell'artista partenopeo, il bar napoletano per eccellenza, il Gambrinus, gli ha dedicato un'iniziativa. Stamattina è avvenuta la distribuzione gratuita del “tradizionale” Pinuccio, il dolce a lui dedicato. "Sono trascorsi 9 anni dalla scomparsa di Pino Daniele, eppure il suo ricordo resta sempre più vivo perché “l’uomo in blues” non è stato semplicemente uno dei migliori cantautori italiani, a Napoli è un’istituzione, rappresenta l’anima stessa della città. Per questo motivo il prossimo 4 gennaio al Gran Caffè Gambrinus - facevano sapere ieri i titolari del bar - alle ore 12.30 ci sarà l’ormai consueto evento dedicato all’autore di “Napul’è” durante il quale saranno distribuiti gratuitamente gli ormai famosi e tradizionali “Pinuccio”, i dolci che i laboratori del Grambinus con Antonio Sergio e Massimiliano Rosati dal 2016 dedicano a Pinuccio, come è sempre stato chiamato Pino Daniele dai napoletani".