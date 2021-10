PIConference, terza edizione il 29 e 30 ottobre 2021

Challenges for a Global Higher Education: digitalization, open Science and Bioethics. Questo il titolo della terza edizione della PIConference internazionale, che si terrà online il prossimo 29 e 30 ottobre. L’apertura dei lavori è prevista per le ore 15.00 di venerdì 29 ottobre.

Dopo il welcome della Governance di Pegaso International, del Rettore Prof.ssa Luigia Melillo, del Presidente della Multiversity Holding Dott. Danilo Iervolino e del Direttore Dott. Elio Pariota, interverranno per i saluti istituzionali:

la Presidente Emerito della Repubblica di Malta, H.E. Marie-Louise Coleiro Preca

l’Ambasciatore d’Italia a Malta, On.le Fabrizio Romano

i Presidenti maltesi e italiani delle agenzie di valutazione per le Università e gli Istituti di Ricerca, Giudice Noel Cuschieri e Prof. Antonio Uricchio

il Presidente dell'Assemblea Parlamentare del Mediterraneo (PAM), Dott. Gennaro Migliore

il Presidente dell’Università Euro-mediterranea, Prof. Hamid El-Zoheiry

il segretario generale dell’UfM con sede a Barcellona, On.le Nasser Kamel

il Ministro degli Affari Esteri e della cooperazione internazionale di Malta, On.le Evarist Bartolo

il Ministro degli Affari Esteri italiano, On.le Luigi di Maio

Seguirà il dibattito scientifico con eminenti studiosi da tutto il mondo in due panel che affronteranno topic di stringente attualità:

- Open Science and Intellectual Property: the Challenges of Digital and Global Higher Education, panel che vedrà impegnate autorità scientifiche provenienti da Italia, Tunisia, Malta, Egitto, Giordania, Tailandia, Slovenia e Germania.

- in occasione del World Bioethics Day 2021, che celebra quest'anno il sesto principio della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e della Bioetica, un panel su Informed Consent and its Ethical Dimensions in Medicine and Research con il contributo di rappresentanti autorevoli provenienti da Marocco, Portogallo, India, Italia, Malta, Georgia.

Il format della Conferenza prevede anche ben 7 concurrent sessions per la partecipazione di PhD students e giovani ricercatori e workshop sulle publishing opportunities e sulla research methodology. Di particolare rilievo sarà il keynote speech della CEO della MFHEA, la Dott.ssa Rose Anne Cuschieri.

Di seguito il link al sito per la registrazione, che per il welcome e i due panel principali è gratuita: https://piconf.net/