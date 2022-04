Procida capitale, gli spettacoli: l'incanto della pianista "sospesa" | VIDEO

Sospesa nel ventre della nave in direzione Procida, la giovane pianista Renata Benvegnù ha eseguito prima della partenza vari generi musicali

A Calata Porta di Massa si è tenuto il primo degli spettacoli in programma per la giornata di oggi in cui si inaugura "Procida Capitale della cultura italiana 2022": il pianoforte sospeso, meravigliosa performance di Renata Benvegnù.

Sospesa nel ventre della nave, la giovane pianista ha eseguito prima della partenza vari generi musicali: dalla musica leggera al jazz, dalle colonne sonore del grande cinema alla musica contemporanea.

(Foto e video di Alessandra De Cristofaro)