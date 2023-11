“'Perdere l'amore' venne scritta per Gianni Nazzaro e Ranieri rifiutò un duetto”

Arriva una rivelazione inedita nel programma “La volta buona”, condotto da Caterina Balivo. A farla è stata Nada Ovcina, moglie del cantante Gianni Nazzaro. La produttrice ha raccontato un episodio su Massimo Ranieri e la canzone “Perdere l'amore”. Stando alle parole della produttrice la canzone doveva essere destinata al marito che la presentò a Sanremo ma venne rifiutata.

"Questo pezzo va a finire a Ranieri che da dieci anni non faceva più discografia ma tutt'altro. Fa questo pezzo e vince Sanremo e fu la sua fortuna, io ritengo fosse talmente bello e forte che anche se lo avesse cantato mia nonna stonata, avrebbe vinto". Una circostanza che fu un brutto colpo per Nazzaro e la moglie provò a contattare Ranieri per organizzare almeno un duetto.

“Gianni ci rimase malissimo. Un giorno vado in studio a vedere Ranieri, gli chiesi se gli andasse di fare un duetto, perché gli avrebbe fatto molto piacere. Lui chiamò la sicurezza e mi fece cacciare dal teatro”. Una circostanza di cui è rimasta sorpresa anche la Balivo che si è dissociata dalle parole della Ovcina che però ha confermato. “È la verità. È un grande artista ma non guarda in faccia a nessuno”.