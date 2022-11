Riparte il Peppy Night: in tv dal 14 novembre

Allegria, comicità, musica e tanti ospiti: tutto pronto per la terza edizione di “Peppy Night-Zero Limits” il programma televisivo condotto da Peppe Iodice che sarà trasmesso in diretta dal palcoscenico del teatro Troisi ogni lunedì a partire dal 14 novembre e fino a marzo 2023 nel prime time di Canale 21, alle ore 20.50. Ogni puntata in calendario verrà riproposta in replica il martedì alle 23.45 ed il venerdì alle 00.15.

“Quest’anno il sottotitolo del programma è zero limits– spiega Iodice - casomai ci fossero dubbi sul fatto che saremo ancora di più un programma senza filtri e pronto a raccontare attraverso il mio punto di vista comico e satirico tutte le verità che ci circondano”. Dopo i grandi successi di pubblico e di critica riscontrati con il “Peppy Night Fest” e con il “Peppy New Year” trasmesso sempre da Canale 21 nel giorno di Capodanno, anche questo nuovo progetto nasce da una collaborazione produttiva di Pino Oliva patron del Teatro Troisi, con la Malfi Music di Claudio Malfi insieme a Canale 21.

Iodice torna così sul palco del Troisi per regalare spensieratezza e divertimento al suo pubblico. Ogni settimana, ad alternarsi sul palco, tanti ospiti del mondo della politica, dello spettacolo e dello sport. Non mancheranno momenti di attualità e di dibattito in questo “talk show” sui generis. A fare da spalla al conduttore e one-man show ci saranno Francesco Mastandrea e Francesco Procopio mentre le musiche saranno come sempre affidate alla consolle di Daniele Decibel Bellini. Il programma è scritto dallo stesso Iodice insieme a Marco Critelli, Vincenzo Comunale e Francesco Burzo. La regia teatrale è di Francesco Mastandrea mentre quella televisiva è di Stefano Traditi.