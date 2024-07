Napoli festeggia Peppe Barra: grande evento in una piazza simbolo per gli 80 anni del maestro

Napoli festeggia il maestro Peppe Barra, mercoledì 24 luglio, in occasione del suo 80esimo compleanno con un evento a piazza Mercato, dal titolo “Peppe80Barra – Un’età certa”. L’iniziativa è promossa e finanziata dal Comune di Napoli nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”.



Peppe Barra è un personaggio di rilievo della cultura del Novecento, da decenni è un instancabile protagonista del recupero della tradizione popolare musicale e teatrale, “ponte” tra passato e futuro, grazie alla sua capacità di contaminare i generi, creando un repertorio dove i testi classici, le canzoni d’autore, la musica rock, jazz e quella barocca, incontrano le tammurriate, le favole di Basile, le filastrocche popolari, le liriche teatrali, le poesie.



In uno dei luoghi simbolo della storia della città, in piazza Mercato, nella Chiesa Santa Croce e Purgatorio, nota per essere stata il luogo dove ebbe inizio la rivoluzione di Masaniello, i festeggiamenti dedicati a Peppe Barra inizieranno alle ore 18:30 con l’inaugurazione della mostra “Peppe Barra- Il gesto e la voce”, a cura di Francesco Esposito. A seguire vi sarà l’attesa reunion delle Paranze e dei tammorrari del Vesuvio, per evocare il legame tra Barra e il mondo popolare, che avvolgeranno l’intera area di ritmi, canti e allegria.



Alle 21.30 inizierà il grande concerto che vedrà con il maestro Barra, Dee Dee Bridgewater, una delle più grandi voci soul e R&B del pianeta e vincitrice di Grammy, il cantautore, polistrumentista e compositore Angelo Branduardi e i partenopei Gnut e Toto Toralbo per sottolineare la vicinanza dell’artista alle nuove generazioni.