'Pennablù - Piccola storia buffa' di Lorenzo Marone conclude la stagione del Caffè Letterario di Scampia

In un pomeriggio ricco di riflessioni, che ha segnato l'ultimo appuntamento della stagione del Caffè Letterario di Scampia, Lorenzo Marone, l'autore di 'Pennablù - Piccola storia buffa'', ha preso parte a un dialogo vivace con il pubblico presente. Dopo una breve lettura tratta dal libro, l'autore ha condiviso il processo creativo dietro questa scelta narrativa, esponendo le ragioni che lo hanno spinto a preferire la personificazione di un pappagallo come narratore della storia.

In 'Pennablù', Lorenzo Marone ci presenta Totò, un'ara blu di grande valore proveniente dall'Amazzonia, che trova casa nella dimora opulenta ma caotica di Don Ciro, boss della camorra. Questo ambiente, simile a una giungla con le sue tigri di ceramica e i quadri sontuosi, si rivela un “paradiso infernale”. Inizialmente fuori luogo in questo contesto bizzarro, Totò vive una svolta significativa quando inizia a parlare, diventando il favorito del Boss guadagnandosi l’accesso a un mondo di potere ambiguo e seducente. La sua posizione privilegiata lo porta a una comprensione più profonda delle dinamiche di libertà e restrizione, in un contesto dove i privilegi spesso mascherano realtà più oppressive.

Durante l'incontro, Lorenzo Marone ha portato un altro spunto di riflessione, citando Luciano De Crescenzo nel film 'Così parlò Bellavista', che offre una critica mordace alla vita dei boss camorristi. Qui, il paradosso emerge vivido: nonostante il potere e le ricchezze, i boss conducono una vita di continua apprensione e insoddisfazione, costretti sempre a guardarsi le spalle; un paradosso che sembra risuonare nella scelta narrativa dell’autore di descrivere la vita di una famiglia camorrista attraverso lo sguardo semplice di Totò, confinato in una gabbia dorata, lussuosamente allestita con ogni comfort. Inoltre, la scelta di dar voce a un pappagallo non è insolita, ma profondamente simbolica. Una scelta, quella dell’uccello in gabbia, per esplorare la dualità tra libertà apparente e repressione latente, una metafora vivente dell'esistenza sotto il regime camorrista.

L'ironia per descrivere la grottesca realtà e come strumento di critica sociale

È chiaro l’intento dell’autore di un ritorno all'ironia come strumento di critica sociale. Il grottesco serve a evidenziare non solo la vita alterata dei protagonisti ma anche la nostra accettazione delle comodità di una “gabbia su misura”, che ci infondono sicurezza e ci illudono con un senso di appartenenza. L'autore mira a smuovere chi legge, a provocare una riflessione sulla libertà e su come, spesso, ci si adagi sulla comodità di una vita non scelta.

“Pennablù’” trascende la semplice narrazione, configurandosi come un appello poetico che invita il lettore a considerare seriamente la sottile infiltrazione del male nella quotidianità. Attraverso la voce innocente di Totò, che osserva e racconta la routine della famiglia del Boss - con una moglie ossessionata dalla pulizia, un figlio rozzo e brutale, e una figlia capricciosa ed effimera - il libro mette in luce le contraddizioni tra la vita apparentemente ordinaria della famiglia camorristica e la cruda realtà delle loro azioni. Questo approccio ha evitato che il racconto normalizzasse il male, rivelando invece come esso sia radicato e abbia ripercussioni profonde sul tessuto sociale. La narrazione illumina la tendenza delle comunità a conformarsi a sistemi oppressivi per convenienza economica o in cerca di protezione, in contesti dove lo Stato fallisce nel fornire sicurezza e giustizia. Come l'autore ha sottolineato, queste dinamiche sono tristemente note, eppure, data la persistenza dei problemi, è essenziale continuare a parlarne e a scrivere su di esse. Solo mantenendo viva la conversazione si può sperare di stimolare un cambiamento.

Riflessioni profonde al Caffè Letterario di Scampia

L'incontro al Caffè Letterario di Scampia è stato un'occasione di profondo confronto, con la partecipazione di cittadini, rappresentanti di associazioni territoriali anti-camorra e anti-violenza, e membri dell'Open Point di Scampia della ASL. I presenti sono stati invitati a vedere oltre l'umorismo del libro per affrontare la dolorosa verità che si nasconde dietro la narrazione. Contrariamente a quanto suggerisce il titolo 'Piccola storia buffa', la sofferenza di Totò, il pappagallo, è palpabile e viene incisivamente sottolineata dalle riflessioni di Elena De Rosa, psicologa, psicoterapeuta e referente dell’Open Point dell’Asl Napoli 1 Centro: “Nel racconto emerge un livello di sofferenza importante, per cui questa storia piuttosto che buffa diventa particolarmente commovente, capace di stabilire una forte empatia con il lettore”. Il pappagallo, ad un certo punto del racconto, è costretto a seguire il boss nel bunker, una scena che simboleggia un risvolto ulteriormente drammatico, per cui De Rosa precisa: ”Questi personaggi camorristici, con il boss in particolare confinato tra le pareti cupe del suo bunker, sono incapaci di mediare tra la monotonia della vita quotidiana e l'oscurità soffocante del bunker, il loro dilemma esistenziale si riflette nell'ambiente circostante. Così, la cupa realtà del contesto si specchia nella desolazione del loro stato d'animo, delineando un paesaggio interiore inquietante e senza speranza.”

Importante e specifica, l'introduzione all’evento da parte di Giuseppe Finaldi, uno degli organizzatori e curatori delle letture, che ha offerto momenti di approfondimento significativi. Finadi ha ricordato che: “Il racconto è parte della collana 'Zanzare', diretta dalla casa editrice Marotta&Cafiero, che si ispira a una frase del Dalai Lama: 'Se pensi di essere troppo piccolo per fare la differenza prova a dormire con una zanzara.' - Prosegue Finaldi - Ognuno di noi, secondo uno studio sociologico, nell’arco della vita giunge d influenzare almeno 10.000 persone.Tutti noi ci influenziamo gli uni con gli altri e in modi diversi: da cosa mangiamo e quali film guardiamo, a questioni più importanti come l’etica e la verità. Questa lezione la comunità di Scampia la fa propria da decenni, tutti i giorni, e se qualche miglioramento nella consapevolezza del ruolo e della responsabilità di ciascuno nella nostra storia comune c'è stato, è grazie al coraggio di tante donne e uomini che hanno osato fare cose piccole, con determinazione e insistenza come le zanzare. Ci piace pensare che un po' zanzara è anche il nostro caffè letterario.

Il ricavato di 'Pennablù' a sostegno delle vittime della camorra

La scelta di destinare il ricavato di "Pennablù" alle vittime della camorra riflette un profondo impegno verso il bene, dimostrando che anche attraverso la letteratura si possono influenzare positivamente le realtà sociali. Questa decisione sottolinea come ogni gesto di generosità, non importa quanto piccolo, può contribuire a una catena di eventi benefici, estendendo la sua risonanza ben oltre il contesto immediato. In questo fluire di atti di bontà, si manifesta la verità che il bene ha una portata più ampia e più profonda del male. La presenza sul territorio di associazioni e di donne e uomini che supportano attivamente i cittadini delle aree più difficili e a rischio diventa una luce che scaccia le tenebre del mondo. Questo impegno costante è un promemoria che la gentilezza e la compassione possono trionfare su sofferenza e corruzione. Così, mentre il male può occupare gli spazi delle nostre giornate con il suo cupo fragore, è il bene, con il suo sottile ma persistente mormorio, a plasmare il futuro in modi più duraturi e significativi.