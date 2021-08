Piano di Sorrento, colori e sapori per tutti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di NapoliToday

Per iniziativa della Proloco di Piano di Sorrento ed il patrocinio dell’amministrazione comunale, si presenta la citta di Piano di Sorrento con i suoi colori e i suoi sapori per tutti quelli che vogliono scoprirla, conoscerla ed approfondire le sue bellezze e le sue ricchezze. Un video realizzato da AboutSorrento alla scoperta della citta di Piano di Sorrento, per fare insieme un viaggio tra i mille colori e i prelibati sapori del paese. Le immagini raccolte durante la realizzazione del video, la cordialità delle persone incontrate tra le viuzze del paese, gli scatti che riprendono le tradizioni locali, i prodotti tipici della zona, contribuiscono a dare concretamente l’idea della meravigliosa identità del territorio di Piano di Sorrento, che nascendo dalla capacità dei primi abitanti di rinnovarsi e strutturarsi in antichi casali, restituisce al visitatore un senso di appartenenza che si respira vivamente in loco, l’orgoglio della propria storia e delle proprie origini. I suoi colori e le sue sfumature sono frutto di un patrimonio di bellezza naturale in cui Piano di Sorrento ha la fortuna di esistere ma anche di svilupparsi e di fiorire, grazie anche e soprattutto al contributo di coloro che portano avanti le tradizioni dei sapori locali e dei prodotti rinomati del territorio. Questo video vuole rappresentare un viaggio, breve ma intenso, attraverso le stradine del centro storico e i suoi antichi casali fino alla strepitosa vista sul Golfo di Napoli dalla scogliera tufacea che si affaccia sulla Marina di Cassano. Ci auguriamo che possa essere un vero stimolo per chi la visita da turista ma anche per chi vuole essere turista della propria città, perché Piano di Sorrento è per tutti e sa come accogliere tutti. Buona visione, vi aspettiamo. Per info o contatti: info@aboutsorrento.com