Patrizio Rispo e la sua vittoria sul cancro: "Ma lo ripeto a tutti, fate i controlli"

"Ho avuto due tumori, che ho tolto proprio dieci giorni fa". Patrizio Rispo, il Raffaele di Un Posto al Sole, racconta la sua lotta con la malattia che lo ha portato anche a diventare testimonial della campagna per una prevenzione contro il cancro alla prostata.

"Mi sento benissimo - racconta al Mattino in un'intervista - mi hanno dimesso la mattina dopo l'intervento". È stato operato al Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, che si è dotato - racconta - "di una nuova tecnologia non invasiva a ultrasuoni focalizzati", un macchinario dal costo di un milione che permette anche di evitare la radioterapia.

La storia di Patrizio Rispo è particolare. La sua diagnosi infatti risale a sei anni fa. "L'ho avuta quando mi chiesero di girare uno spot sulla prevenzione - spiega - E, da quel giorno, sono stato anche io sotto stretta sorveglianza". L'operazione al tempo saltà in modo singolare. "Ero in sala operatoria, quando andò via la corrente elettrica - ha raccontato il Raffaele di Upas - Mi dissero di ritornare la sera, che con i generatori non avrebbero potuto procedere". Eppure "la corrente elettrica, quella sera, non era ancora tornata: lo interpretai come un segnale di mia madre, che non voleva mi operassi".

La scelta si è rivelata oculata. L'intervento nel 2016 sarebbe stato invasivo, adesso invece non ha avuto conseguenze. Il tutto naturalmente nel frattempo controllandosi regolarmente ogni sei mesi. "Ho convissuto bene con la malattia, perché temevo di più le conseguenze dell'operazione. E la mia attesa vigile ha consentito alla ricerca di fare importanti passi avanti". Non ha mai avuto paura, ma "serve un atteggiamento positivo, combattivo".

Da Patrizio Rispo, infine, un appello: "Lo ripeto a tutti quelli che incontro, e li invito a fare i controlli, ad aderire agli screening".