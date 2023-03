Password relazionali un format di “pratiche di cittadinanza digitale responsabile” nasce dall’idea che la password quale strumento delicato, da custodire e difendere, sia metafora di relazione responsabile che, in epoca di cittadinanza digitale, ha bisogno più che mai di essere preservata e protetta con estrema cura. Coerentemente a questa idea, l’aps ARTUR (Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio) presieduta da Maria Luisa Iavarone ha sviluppato brevi percorsi esplicativi attraverso “video-allert” che affrontano specifici rischi di rete: cyberbullismo, cyberstalking, sexting, pornografia digitale, ecc. Il format, oltre a video-allert, prevede “percorsi digitali di responsabilità genitoriale” accessibili tramite qr-code dove un Avatar “Ciro” informa i genitori su rischi ed insidie oltre a fornire istruzioni su come attivare sistemi di protezione (come parental control, restrizione di navigazione, limitazione temporale nell’uso del device) per tutelare il benessere digitale soprattutto dei cittadini più giovani. Il progetto “Password Relazionali” è stato presentato il 27 marzo 2023 presso il Comune di San Giorgio a Cremano di Napoli alla presenza del Sindaco Giorgio Zinno e del Presidente del Consiglio Comunale Michele Carbone rientrando nelle azioni del Patto Educativo di Comunità e nel Progetto Città dei Bambini e delle Bambine”.

Il progetto è autofinanziato dall’aps ARTUR. IL video-allert sono stati prodotti grazie al sostegno della Testata giornalistica “Bigolnews” di Antonella Castaldo& Cristiana Barone.