Pasqua, l'arte diventa una sorpresa con Artecard e Gay-Odin

In esclusiva per la Pasqua, Campania> Artecard e La Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin propongono una speciale offerta del pass regionale, il 365 Lite, una versione “leggera” dell’abbonamento Gold, che prevede un ingresso in 34 musei della Campania da utilizzare nell'arco di un anno.

La card speciale sarà la sorpresa che si troverà nelle uova di cioccolato Gay-Odin: sculture di puro cacao criollo - varietà pregiata e particolarmente aromatica – realizzate “come una volta” dai maestri artigiani della casa. Una serie limitata di uova, tutte decorate a mano con glassa di zucchero, e confezionate in un packaging realizzato ad hoc, che avrà al suo interno il pass 365 Lite.

Una sorpresa "ad arte" che si potrà attivare entro il 31 dicembre 2021, adatta soprattutto ai residenti in Campania che ne potranno approfittare, appena riaperti i musei, per conoscere meglio i tesori del proprio territorio. Un viaggio nella storia e nella cultura del nostro immenso patrimonio culturale che include tra gli altri siti, i parchi archeologici come Pompei, Ercolano, Cuma, Paestum e Velia, i musei più importanti come Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Museo e la Certosa di San Martino, il Museo Archeologico dei Campi Flegrei, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, la Reggia di Caserta, il Palazzo Reale di Napoli, Castel Sant’Elmo e il Real Sito di Carditello e anche molti percorsi naturalistici come le spettacolari Grotte di Pertosa.

La storica Fabbrica del Cioccolato Gay-Odin, con sede dal 1922 nel palazzo Liberty di via Vetriera a Chiaia, è da sempre sinonimo di estro e artigianalità partenopea. Ancora oggi i metodi di lavorazione della casa sono fortemente ancorati alla tradizione: le materie prime impiegate in laboratorio sono frutto di un’attenta selezione, a cominciare proprio dal cacao di provenienza centro americana sapientemente esaltato da ingredienti italiani e 100% naturali come le mandorle pugliesi, le nocciole di Giffoni, i pistacchi siciliani e le noci di Sorrento. Ogni prodotto Gay-Odin è un piccolo gioiello realizzato da esperti maestri artigiani per garantire al consumatore un prodotto finale esclusivo e di fattura unica.

L'uovo speciale Artecard da 330 gr sarà in vendita a 40 euro a partire da mercoledì 17 marzo online sul sito www.gay-odin.it fino al 28 marzo 2021, oppure prenotandolo nei punti vendita Gay-Odin a Napoli (escluso il punto vendita al Centro Direzionale), Milano e Roma, a partire dal 20 marzo.

La card 365 Lite sarà comunque in vendita anche tramite il circuito online Artecard; sul sito web www.campaniartecard.it/pasqua fino al 30 giugno 2021, al prezzo di 20 euro la versione ordinaria e a 10 euro la 365 Lite young, ovvero la tipologia riservata ai giovani di età compresa tra i 18 e i 25 anni non compiuti.