I segreti dei papiri carbonizzati di Ercolano svelati da tre giovani ricercatori

"Lo straordinario fascino senza tempo dei papiri di Ercolano! Dopo duemila anni un team di tre giovani ricercatori hanno vinto la Vesuvius challenge per essere riusciti a leggere oltre 2.000 lettere in greco da un papiro carbonizzato dall'eruzione del 79 d.C. Il team, guidato da Nat Friedman con il professore Brent Seales dell’università del Kentuky e Daniel Gross, e composto dall’egiziano Youssef Nader, dallo statunitense Luke Farritor e dallo svizzero Julian Schilliger, grazie all'impegno dell'intelligenza artificiale e a scansioni ai raggi X ad altissima risoluzione, ci restituiscono un altro pezzo della nostra storia".

E' la nota con la quale il sindaco di Ercolano, Ciro Buonajuto, celebra l'importante scoperta che consente di conoscere aspetti e pensieri degli antichi che vivevano ad Ercolano ai tempi dell'eruzione del 79 d.c. che distrutte la città.

Papiri carbonizzati

Negli ultimi mesi sono state lette e tradotte dal team del Vesuvius Challenge tantissime parole che trattano tematiche epicuree sull'importanza del cibo sull'anima contenute in uno dei rotoli di papiro carbonizzati dall’eruzione che distrusse anche Pompei. Tali rotoli furono trovati nel sito a metà del Settecento e da allora generazioni di studiosi hanno tentato di leggerle, riuscendo solo a interpretarne pochissime a causa delle condizioni dei papiri e per i rischi di un eventuale srotolamento. Con i raggi x non c'è stato bisogno di "toccarli".

Obiettivo finale della Vesuvius challenge comunque è arrivare a leggere l’85 per cento di uno dei rotoli entro la fine del 2024.