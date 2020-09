Paolo Conte si racconta: "Ho sempre tifato Milan, ma ora sto pensando di passare al Napoli"

Il grande chanssonier Paolo Conte si racconta in una splendida intervista a Famiglia Cristiana - alla vigilia dell'uscita nelle sale (28, 29 e 30 settembre) del documentario di Giorgio Verdelli dedicato alla carriera. Il cantautore astigiano si racconta, partendo dalla spiritualità per finire alle passione più terrene: '''Un'altra vita' è forse la canzone più religiosa che ho scritto", spiega Conte. "Parlo del Paradiso e di un evento molto terreno, la morte di mia madre''.Conte afferma: ''Se guardo al futuro, penso ci sia bisogno di un Messia''.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Conte parla anche della sua passione per lo sport e racconta: ''La partita di calcio più bella che ricordo è uno Juve-Milan del 1950. Finì 7-1 per i rossoneri e da allora tifo per loro. Ma ora sono indeciso se passare al Napoli'