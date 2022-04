Maurizio Costanzo: "Napoli sta vivendo un momento di rinascita"

"Palazzo Reale SummerFest è la riprova di quanto le scelte culturali diano nuovi stimoli e in particolare alla città di Napoli che sta vivendo un momento di rinascita", dichiara il giornalista e conduttore televisivo, che ha già ricoperto il ruolo di direttore artistico in Campania in occasione del Premio Troisi e del Festival Città Spettacolo di Benevento.

Palazzo Reale Summer Fest si propone come idea per vivere le sere d'estate in città con un'offerta culturale trasversale e in un luogo d'aggregazione nella cornice del Giardino Romantico del Palazzo Reale di Napoli, aperto eccezionalmente la sera, per dibattere di temi sociali di attualità, assistere a reading teatrali e live exhibitions. Gli appuntamenti si terranno in quattro serate alla settimana, dal mercoledì al sabato, anticipati dagli aperitivi che iniziano alle ore 18 e con la possibilità di ricevere, con il biglietto un ingresso, un omaggio per visitare il Palazzo Reale durante gli orari di apertura. Nella scorsa edizione si sono svolti, in tre mesi di programmazione, 42 eventi con più di 50 artisti e personaggi del mondo della cultura ai quali hanno assistito oltre 45mila persone. Tra gli ospiti che calcheranno il palco del Palazzo Reale Summer Fest 2022 Marco Travaglio, Enrico Brignano, i Foja, Fiorella Mannoia, Jimmy Sax e due serate speciali, dedicate una a Luciano de Crescenzo, e l'altra che rappresenta una sorpresa ancora da svelare.