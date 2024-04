Il ritorno dell'importante pala d'altare del '700 trafugata dalla chiesa napoletana di Sant'Aspreno ai Crociferi

Risale al 1762, è firmata da Domenico Mondo e raffigura San Filippo Neri che incontra San Carlo Borromeo”: definita "inestimabile opera d’arte", la pala d'altare era stata trafugata quasi 30 anni fa, nel 1993, dalla chiesa di Sant’Aspreno ai Crociferi di Napoli.

Grazie alle indagini dell’Arma dei Carabinieri, che non si sono mai interrotte, è stata ritrovata e restituita al patrimonio del Ministero dell’Interno, con un'apposita cerimonia che si è tenuta oggi al Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del comandante generale dell’Arma dei Carabinieri Teo Luzi. Alla cerimonia hanno preso parte, tra gli altri, il sottosegretario all'Interno Wanda Ferro, il capo del Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione Laura Lega e il soprintendente speciale di Roma - Archeologia, belle Arti e Paesaggio Daniela Porro.

Il recupero

Il dipinto è stato individuato presso un’attività commerciale in zona Trionfale a Roma, anche grazie alla segnalazione dell’acquirente e alla denuncia di uno dei titolari dell’attività, e sequestrato.

Sarà esposto a breve, dopo un’accurata attività di ripulitura, d’intesa con la Soprintendenza speciale di Roma, nella chiesa di Santa Maria in Vallicella - una delle circa 840 che il Fondo possiede in Italia - anche nota come Chiesa Nuova, in cui sono venerate le spoglie di San Filippo Neri, e nella quale - ha annunciato il Ministro - sono in via di completamento i lavori di restauro.

I commenti

"La nostra riconoscenza va oggi all’Arma dei Carabinieri, e in particolare ai militari del Comando per la Tutela del Patrimonio culturale. Grazie al loro impegno possiamo di nuovo ammirare la bellezza della Pala di Domenico Mondo, preziosa opera d’arte di proprietà del Fondo edifici di culto, restituita dopo oltre 30 anni alla collettività" ha dichiarato il Ministro Piantedosi.

"Il ritrovamento di questa importante opera, che rappresenta un piccolo tassello dell’immenso patrimonio del nostro Paese, assume un altissimo valore simbolico perché testimonia la continua attività condotta dall’Arma dei Carabinieri per tutelare lo sconfinato capitale artistico e culturale italiano" ha sottolineato il Comandante Generale Luzi.