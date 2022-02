Oscar, 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino nella cinquina dei migliori film internazionali

"E' stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino entra nella cinquina dei migliori film stranieri agli Oscar 2022.

Il film sulla Napoli dell'adolescenza del regista arriva all'appuntamento più importante con altre due prestigiose candidature alle spalle: i Bafta e i Critics Choice Awards e il premio ricevuto a Venezia.

"Sono felicissimo di questa nomination, per me è già una grande vittoria e un motivo di commozione, perché è un riconoscimento prestigioso ai temi del film, che sono le cose in cui credo: l'ironia, la libertà, la tolleranza, il dolore, la spensieratezza, la volontà, il futuro, Napoli e mia madre", è il primo commento di Paolo Sorrentino sulla nomination. "Devo ringraziare Netflix, Fremantle, The Apartment, gli attori straordinari e una troupe indimenticabile. E poi i miei figli e mia moglie, che mi amano nel più bello dei modi, senza mai prendermi sul serio".

Le possibilità di vittoria

Il competitor diretto più duro da superare per il regista napoletano è giapponese Drive my car. Il film nipponico è presente anche nelle categorie miglior film e regia. Tra i grandi estimatori del lungometraggio di Sorrentino è l'attore Robert De Niro, che lo ha elogiato in una lettera.

Il regista partenopeo ha già vinto l'Oscar per miglior film straniero per La Grande Bellezza nel 2014.

Un tocco di Napoli c'è anche con l'adattamento americano del romanzo di Elena Ferrante The Lost daughter che ha tre nomination tra cui miglior sceneggiatura non originale e migliore attrice protagonista Olivia Coleman, apprezzatissima in "The Crown".

Napoli orgogliosa

"Siamo molto orgogliosi per la nomination agli Oscar come miglior film straniero per 'E' stata la mano di Dio'. Congratulazioni a Paolo Sorrentino e a tutto lo straordinario cast. E' una vittoria anche per Napoli". Lo scrive su Twitter il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi.

De Giovanni sul film

"Il film di Paolo Sorrentino, "E' stata la mano di Dio", è un capolavoro. Ambientazione perfetta, storia magica, poetica e fortissima, scrittura secca e onirica, recitazione incredibile di tutti gli attori (che dimostrano, in un coro fantastico di voci differenti e tuttavia intonatissime, di comporre una generazione napoletana che non ha uguali nel mondo). E una città che sbatte in faccia a tutti la propria serena, popolana e aristocratica, perenne bellezza. Sarà anche il terzo mondo, come dice la famosa rivista antropologica Le Figaro, aggiungendo un'altra perla di str... alla lunga collana di cui si adorna: ma il sottoscritto non se ne andrà mai, nemmeno se minacciato a mano armata. Non importa a nessuno, magari. Ma a me sì".