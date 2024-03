Concerto il 25 marzo nella Basilica di San Giacomo degli Spagnoli in Napoli, intitolato “La bellezza contro la violenza per Giovanbattista” dedicato alla memoria del giovane musicista assassinato in Piazza Municipio. Basilica gremita e pubblico in piedi per applaudire l’Orchestra Sinfonica dei Quartieri Spagnoli diretta dal Maestro Giuseppe Mallozzi coadiuvata dal Coro della Società Polifonica Pietrasanta diretta dal Maestro Rosario Peluso. La musica ha accompagnato il ricordo del giovane cornista per dimostrare che attraverso la bellezza si può combattere la violenza e la grande partecipazione di pubblico ha confermato questo assioma.

All’inizio un fuori programma: Christian Criscuolo, cornista e Matteo Scala al violoncello hanno eseguito il “largo del concerto in Fa maggiore (RV 538) di Antonio Vivaldi. I due solisti sono musicisti dell’Orchestra Sinfonia dei Quartieri Spagnoli, giovanissimi, e che da anni seguono un’educazione musicale che li ha portati a potersi esibire dando dimostrazione del grado di preparazione raggiunto. Significativamente uno dei solisti è un cornista come il povero giovane commemorato. E’ proprio il percorso virtuoso che questi giovani musicisti stanno realizzando da dieci anni, come ha ricordato il Presidente De Paola, un motivo conduttore del concerto. I giovani, i loro Maestri e tutta l’Orchestra dei Quartieri Spagnoli sono la dimostrazione di come si possa lavorare per un fine nobile anche in condizioni di conclamate difficoltà. Dopo il Concerto in fa maggiore per flauto dolce, archi e continuo di Giuseppe Baldassare Sammartini che ha avuto come solista il bravissimo Maestro Tommaso Rossi, e l’ouverture da L’Infedeltà fedele di Domenico Cimarosa nella revisione del Maestro Dario Ascoli ultimata proprio nei giorni nei quali si spegneva Giovambattista Cutolo, l’Orchestra ed il Coro si sono esibite nella composizione di Dario Ascoli dedicata alla memoria del giovane musicista ucciso. Il brano, in quattro movimenti, ha espresso tutta la partecipazione dolorosa, con tratti di commozione non disgiunti da un afflato di speranza. Ogni movimento si è concluso con note soliste del corno che hanno reso ancor più partecipato e motivato l’ascolto nelle riflessioni dei presenti. Il concerto si è concluso con Danzon n. 2 di Josè Arturo Marquez Navarro, un inno alla speranza e alla gioia che devono sempre accompagnare il ricordo anche degli avvenimenti più tristi. Applausi e commozione anche per un breve intermezzo nel quale alcuni piccolissimi di età tra i sei e i dieci anni si sono esibiti in un’esercitazione musicale organizzata dall’Orchestra dei Quartieri Spagnoli, a dimostrazione che la musica può costituire un motivo di realizzazione personale, anche nella gioia, partendo dalla fanciullezza. Particolari ringraziamenti al Maestro Direttore Giuseppe Mallozzi, a tutti i musicisti, coristi ed ai rappresentanti della Basilica di San Giacomo attenti alla vita sociale della città di Napoli e disponibili nel concreto.

(Domenico Salerno)