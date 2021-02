Schiaffo del San Carlo a Riccardo Muti: “Hanno cancellato il mio spettacolo”

"Io non porto rancore ma ho vissuto questa vicenda come un'offesa. A Napoli tornerò presto, al Teatro Mercadante, con l'Orchestra Cherubini. E la Regione Campania mi ha proposto un progetto alla Reggia di Caserta". Così Riccardo Muti in un'intervista al Corriere della Sera commenta la cancellazione del 'Don Giovanni' di Mozart che avrebbe dovuto dirigere al San Carlo di Napoli secondo la precedente programmazione, messa a punto quando la sovrintendente era Rosanna Purchia e cancellata dall'attuale gestione di Stéphane Lissner: "Il napoletano Muti, che non è l'ultimo arrivato, aveva tre appuntamenti al San Carlo: una nuova produzione del Don Giovanni e due concerti, uno dei quali a maggio con i Wiener Philharmoniker nel tour europeo che farà tre tappe in Italia. Alla Scala, a Firenze e appunto a Napoli, che tral'altro avevo scelto per la trasmissione tv. Ora al suo posto c'è Ravenna, porterò i Wiener a casa mia. Erano progetti della precedente gestione del San Carlo", spiega Muti.

E spiega che Lissner si è fatto sentire, "ma a me non interessa discutere su qualcosa che è stato eliminato. Ho diretto di recente due concerti, uno a a Paestum e l'altro a Caserta, località vicine a Napoli, e non s' è fatto vedere. Neanche un messaggio mi ha mandato", dice il maestro, spiegando che non si tratta certamente di difficoltà finanziarie del teatro: "Hanno soldi per tante altre cose, e poi sapevo che per il concerto dei Wiener c'era un budget a disposizione. Volevano spostarlo di data, ma è una risposta poco professionale perché se c'è un tour non è che poi si possa tornare il mese dopo. Io non sono disoccupato, ho orchestre meravigliose e sto scoprendo nuovi teatri, a Torino mi sto trovando benissimo", conclude Muti che in questi giorni è al Regio di Torino dove sta preparando il 'Così fan tutte' di Mozart.