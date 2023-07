Consigli per le famiglie in città: a Napoli ci sono i laboratori e gli spettacoli dedicati ai bambini di Open Air (VIDEO)

Alla Mostra d'Oltremare questo week end per poi riprendere il 9 settembre, la rassegna dedicata ai bimbi dai 3 anni in su propone laboratori creativi e spettacoli proposti dalle compagnie specializzate nel teatro per l'infanzia

Per i genitori che si lamentano che a Napoli non sono numerose le attività da fare fuori casa insieme ai loro figlioletti, alla Mostra d’Oltremare c’è Open air che nel weekend propone spettacoli, concerti e laboratori creativi tematici dedicati ai bimbi.

Giunta alla quarta edizione, la rassegna pensata per i bambini dai 3 anni in su e alle loro famiglie, è organizzata da I Teatrini, Progetto Sonora e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo, compagnie residenti del Teatro dei Piccoli e ha come partner istituzionali la Regione Campania e il Comune di Napoli.

“Chi viene da noi non trova spettacoli di animazione ma compagnie di attori professionisti provenienti da tutta Italia che, come noi, si occupano di teatro per bambini e ragazzi” puntualizza Luigi Marsano de I Teatrini che è stato tra i pionieri del teatro specializzato per l’infanzia e che da anni è tra i fautori della rassegna invernale che ha come location l’Orto Botanico.

La prima sessione di Open Air si chiuderà questo week end per poi riprendere dal 9 settembre al 15 ottobre sempre alla Mostra d’Oltremare che accoglie la manifestazione che rientra tra i progetti di Campania è.

“I nostri appuntamenti di teatro e musica all’aria aperta dedicati al nostro pubblico di bambini e ragazzi offrendo loro la nostra proposta culturale, di spettacolo ma anche di sano divertimento, nella pineta del Teatro dei Piccoli, luogo della città creato per loro e che a loro appartiene” afferma Marsano quando via Zoom ci parla dei buoni risultati ottenuti in questa prima tranche di Open Air che si congeda per dare appuntamento ai piccoli e ai loro genitori con il secondo “Concerto per l’infanzia: Mari e Monti” di Progetto Sonora che si svolge sabato 15 luglio alle ore 19, mentre domenica 16 luglio, alla stessa ora, sarà allestito lo spettacolo “La cerva fatata”, una nuova produzione del Teatro dei Colori di Avezzano.

Il cuore della rassegna

POLLICINO, HANSEL E GRETEL E LA CASA DA MANGIARE, PULCINELLA CHE PASSIONE, IL SOLDATINO DI STAGNO , PIERINO IN BLUES, sono solo alcuni dei titoli che dal 9 settembre saranno proposti sia dalle tre compagnie residenti che da quelle ospiti provenienti da tutta Italia.

La particolarità di Open Air e delle rassegne organizzate dai gruppi che ruotano attorno a realtà come I Teatrini e Le Nuvole/Casa del Contemporaneo è che non si trattano solo riletture di fiabe o di classici della letteratura per ragazzi ma sono testi drammaturgici contemporanei e inediti, scritti appositamente per un pubblico composto da famiglie.

Del resto, come spiega Luigi Marsano: “Tra musica e messe in scene teatrali tra le nostre produzioni e quelle delle compagnie che ospitiamo, abbiamo selezionato il meglio per intrattenere i più piccoli. Li teniamo occupati per l'intero pomeriggio merito anche dei nostri laboratori con si preparano oggetti di scena ispirati agli spettacoli del giorno. Non c’è smartphone che tenga: quando iniziano gli spettacoli e i bambini interagiscono con i nostri attori per loro inizia una magia vissuta dal vivo, recuperando uno spazio più consona alla loro età, lontana dalla dimensione del digitale”.