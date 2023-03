Saranno in estate tra Napoli e Capri le riprese del nuovo atteso film di Paolo Sorrentino. Ancora senza titolo, il film sarà prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment, gruppo Fremantle, e dallo stesso Sorrentino. Ci sarà anche il contributo della Regione Campania, come il presidente della Regione Vincenzo De Luca ha detto oggi su Fb.

Nei giorni scorsi erano circolate voci sul primo ciak il 3 aprile ma a quanto si è appreso il film è in avanzata preparazione ma non ancora così imminente sul set, come pure non sono confermate le indiscrezioni sul tema del film che sarebbe basato sul mito della tradizione napoletana della Sirena Partenope e il racconto in diverse epoche.

Dopo il successo di E' stata la mano di Dio, doppiamente premiato a Venezia e candidato all'Oscar per il miglior film internazionale, Sorrentino torna sul set per un lungometraggio dopo i Sei pezzi facili di Mattia Torre di teatro in tv e dopo l'exploit clamoroso come attore, guest star di Call my agent! - Italia su Sky.