Altro che ritirarsi dalle scene, Tony Colombo lancia un nuovo singolo

Aveva fatto temere il peggio ai propri fan, ma il cantante è di nuovo in pista

Tony Colombo c'è. Pizzetto sempre più lungo, microfono da crooner, si mostra così ai suoi accaniti fan sui social dando loro l'annuncio che più aspettavano: "Pronti per il nuovo singolo?".

Il cantante - sebbene in pochi gli avessero davvero creduto - aveva annunciato di ritirarsi dalle scene. Non è andata così. Il marito di Tina è in pista e dopo "Nun se fa", rilasciato con tanto di video solo due settimane fa, si prepara ancora a sorprendere i suoi ammiratori.