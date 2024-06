Gassmann per Questi Fantasmi, Mare Fuori 5, la nuova serie Rione Sanità. Attori e registi scelgono Napoli | Video

Nel cuore del centro storico, tra gli stessi palazzi in cui lo stesso Eduardo si è aggirato per ambientare al cinema il suo Filumena Marturano, Alessandro Gassmann è a metà delle riprese di Questi Fantasmi, il sesto adattamento filmico della Collection dedicata a Eduardo De Filippo prodotta annualmente da Rai Fiction e Picomedia. Gassmann dirige Massimiliano Gallo e Anna Foglietta, due attori con cui predilige lavorare sia davanti che dietro la cinepresa, li ha scelti per interpretare Pasquale e Maria Lojacono, la coppia che si trasferisce gratuitamente nel grande appartamento per sfatare le dicerie secondo cui la casa è infestata dai fantasmi, una storia a cui Gassmann è legato visto che il padre, il leggendario Vittorio ha interpretato al cinema accanto a Sophia Loren. Così com’è legato a Napoli e alla Campania. L’attore e regista è cittadino onorario della città, è testimonial di Campania Divina, la campagna promozionale della Regione, del resto, è diventato tra i volti di riferimento della rinascita della serialità italiana di qualità dove il capoluogo partenopeo è considerato, in qualche modo, mecca della produzione delle serie tv da quando è avvenuto il suo upgrade.

Non a caso, proprio a Napoli sono assegnati i Nastri d’Argento – Le Grandi Serie, premi che il Sindacato dei Giornalisti Cinematografici Italiani conferisce ogni anno alle migliori serie e film tv (in quest’ultima categoria Gallo con tutta la squadra di Napoli Milionaria! si è aggiudicato il premio, confermando il grosso successo di pubblico e critica di questo titolo che rientra nella Collection De Filippo).

Un evento che il Sindacato organizza in città in sinergia della Film Commission Regione Campania, punto di riferimento del cinema e della televisione. L’Audiovisivo è tra i settori principali per l’economia della Campania dove la Regione da anni scommette con i suoi finanziamenti, infatti, il prossimo passo decisivo sarà l’apertura del Distretto campano dell’audiovisivo – Polo del digitale e dell’animazione creativa, che dovrebbe essere inaugurato in autunno nell’area della ex base Nato di Bagnoli.

Da Mare Fuori 5 e i nuovi set

Non passa giorno senza che su Napoli, si aprano nuovi set, nazionali e internazionali, nei campi del cinema, delle serie tv, del documentario, dell’animazione, dei videoclip musicali e spot pubblicitari. C’è una vera e propria staffetta tra attori e registi che vanno e vengono sul territorio. Se una produzione conclude, subito è pronta a partire un’altra.

Nelle scorse settimane sia Mina Settembre che Il Commissario Ricciardi, entrambe alla terza stagione, hanno terminato di girare, mentre Antonio Capuano ha da poco ultimato il suo ultimo film Hungry bird con Teresa Saponangelo, stessa cosa per Ludovica Rampoldi, sceneggiatrice di film e creatrice di serie TV di grande successo ha suddiviso le sette settimane di riprese tra Roma e Napoli Breve Storia d’amore, suo primo film da regista con protagonisti Adriano Giannini, Valeria Golino e Pilar Fogliati, ma già nuovi setting sono allestiti per le strade della città.

Si attendono l’arrivo di Marco Bellocchio per la mini serie sul caso Enzo Tortora e la partenza di Pesci Piccoli 2 dei The Jackal, nel frattempo, oltre a Gassmann per Questi Fantasmi, sono a lavoro troupe e cast di Mare Fuori 5 con i vecchi e nuovi componenti del cast che proprio qualche giorno fa sono tornati di nuovo in campo.

Il mondo dell’audiovisivo, che sia per il cinema o per la tv, viene volentieri a lavorare a Napoli e se ancora non è capitato desidera farlo come nel caso del regista Paolo Genovese, fresco della vittoria ai Nastri per i Leoni Di Sicilia il quale ha esordito nel film Incantesimo napoletano, e di molti degli artisti che abbiamo incontrato a Palazzo Reale durante l’ultima edizione dei Nastri d’Argento- Le Grandi Serie.

I casting per la serie Rione Sanità

Sarà dovuta alla diversificazione che ha fatto alzare l’asticella permettendo il coraggio di osare nel proporre copioni originali, a volte azzardati, grazie anche alla massiccia presenza delle piattaforme, ma la serialità italiana è considerata ormai un’eccellenza al pari di quelle internazionali, e Napoli dà il suo contributo per averla resa tale, merito anche dei suoi lavoratori e maestranze, procurando lavoro e creando figure professionali.

Le serie tv per cura e impegno sono al pari del cinema e i produttori sono più impavidi nell’investire in nuovi progetti, senza temere di scovare nuovi talenti anche se sono sconosciuti, affidando il loro potenziale successo, incoraggiati da precedenti come Gomorra – La serie, L’amica Geniale e Mare Fuori.

N’è prova la napoletana MAD Entertainment che per la Rai produrrà Rione Sanità, una nuova serie in sei puntate diretta da Luca Miniero, che dopo i riconoscimenti e le acclamazioni di Napoli Milionaria! ritorna nella sua città per raccontare la parte positiva e operosa della Sanità. Per farlo si sceglierà dei protagonisti giovanissimi. Infatti, domani, venerdì 21 giugno e sabato 22 giugno, provinerà ragazzi e ragazze di età compresa tra i 16 e i 22 anni. Le selezioni per il casting si svolgeranno a titolo gratuito dalle ore 10 alle 18 nel teatro della Chiesa dell’Immacolata e San Vincenzo in Piazza San Vincenzo 1. I minori dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci. Le riprese dovrebbero iniziare a ottobre e finiranno a dicembre.

Miniero ci tiene a precisare che Rione Sanità non vuole fare il verso a Mare Fuori, tanto meno, vuole esserne rivale. Racconterà la storia di adulti e ragazzi che hanno trasformato in meglio il quartiere, aggrappandosi alla cultura diventando un modello per il turismo, parabola di un fenomeno sociale considerato un vero e proprio esempio.

“Quando io ero piccolo al Rione Sanità quasi non ci si poteva andare. Oggi è rinato grazie a Don Loffredo e ad altre realtà del terzo settore che hanno puntato sulla bellezza e arte” dice Miniero “Noi raccontiamo gli albori della rivoluzione del quartiere e anche delle forze di opposizione di chi voleva diversamente, ma non sarà né Mare Fuori né Gomorra. Ci saranno episodi noti realmente accaduti ma romanzati”.