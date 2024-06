Prima Notte dei Piccoli Luoghi d'Arte: l'appuntamento il 28 giugno

I Piccoli luoghi d'Arte nascono da l'associazione di cinque piccole realtà artistiche napoletane, che decidono di associarsi e di creare una rete per rendere la scoperta dell'Arte e della Cultura, in terra partenopea più dinamica, diffusa, aperta a tutti e perché no, divertente.

La Monteoliveto Home Gallery, l'Associazione VerginiSanità (Acquedotto Augusteo del Serino), l’Associazione Getta la Rete - Complesso Monumentale dei Vincenziani, il collettivo Llabbasc e la Piccola Galleria Resistente, hanno come obiettivo quello di creare un percorso ideale che connetta il tessuto urbano a quello artistico-culturale che lentamente ma sicuramente porti nuove piccole realtà ad aderire alla rete. In questo modo si vuole proporre al visitatore locale o estero, esperto o debuttante una "roadmap" di piccoli luoghi particolari che si vedono, solo se sì prende il tempo di cercarli.

Da questa idea nasce l'iniziativa della Prima Notte dei Piccoli Luoghi d'Arte, il 28 giugno 2024. Come una notte bianca ma completamente diversa. Invece di essere tutti aperti contemporaneamente, ci sarà una scaletta (piuttosto flessibile) e potrete decidere se seguirla nelle sue varie tappe, come un percorso guidato nella città della sirena o se andare solo dove vi sentite più attratti.

LLABBASC

Dario Gaipa e Maurizio Padula nel 2021 fondano LLABBASC, uno spazio con funzione sia di laboratorio che di piccola galleria, nel cuore del centro storico di Napoli, un a pochi passi dal MANN, dal Conservatorio San Pietro a Majella e dall'Accademia di Belle Arti nel cuore del quartiere della cultura. La condivisione dello spazio di lavoro ha permesso loro di crescere rapidamente dal punto di vista artistico e di creare una particolare sinergia tra le ricerche artistiche individuali, sconfinando spesso in collaborazioni collaborative per la realizzazione di numerose opere. Nel gennaio 2023 il Museo Nazionale Progetto Paterno, in provincia di Cosenza, ha acquistato cinque loro opere, attualmente nella collezione permanente. Da novembre 2023 a gennaio 2024 Gaipa e Padula espongono al museo archeologico di Napoli “Mann” con il progetto “Mann Sgamat, la città entra nel museo” Dopo la mostra al Mann, nel 2024 espongono al Mav di Ercolano, presso il museo della tradizione enogastronomica M.U.T.E. e alla Vernice Art Fair di Forlì.

Associazione VerginiSanità - Acquedotto Augusteo del Serino

L’Associazione VerginiSanità è nata con l’obiettivo di promuovere progetti integrati per la riqualificazione dell’area urbana compresa tra il Borgo dei Vergini e il Rione Sanità a Napoli.

Dal 2010 ad oggi, grazie all’esperienza e alla complementarietà del gruppo di soci fondatori e ad un profondo legame con il territorio, l’Associazione ha promosso e organizzato eventi, finalizzati alla valorizzazione e al rispetto dello spazio pubblico, del patrimonio ambientale ed architettonico, quali strumenti indispensabili per migliorare la vivibilità, la sicurezza e la crescita sociale.

Dal 2014, l’Associazione VerginiSanità gestisce il sito archeologico Acquedotto Augusteo del Serino, visitabile nei sotterranei del palazzo Peschici-Maresca, di proprietà dell’Arciconfraternita dei Pellegrini, con l’obiettivo di promuovere progetti e attività culturali, a partire dalla valorizzazione del sito archeologico. L’Acquedotto Augusteo del Serino è un’infrastruttura di epoca Romana tra le più imponenti del mondo antico, che si sviluppa per circa 100 km, dalle sorgenti fino alla Piscina Mirabilis a Miseno. Un’evidenza archeologica di eccezionale interesse per ubicazione, complessità e peculiarità costruttive. I ponti-canale, utilizzati come fondamenta del Palazzo, disegnano uno spazio stratificato, adibito nel corso dei secoli a cantina, rifugio antiaereo, luogo di discarica.

Piccola Galleria Resistente

Da un'idea dell'artista Antonio Conte nasce sul finire del 2021 la Piccola Galleria Resistente, una casa cosmica, uno spazio più grande dello stesso spazio che può contenere. Una casa, uno studio, una galleria d'arte. Luogo di aggregazione e condivisione. Tutto inizia con una "mostra bastarda" che inaugura lo spazio. Una mostra nata dalla collaborazione di Antonio Conte con la produzione RAI i bastardi di pizzo Falcone. In mostra tutte le opere protagoniste dell'episodio Nozze. Inizia così una lunga attività espositiva che porta alla piccola galleria performer, fotografi, street artist, pittori e teatranti. In tre anni di vita non si contano più le presentazioni di libri, i reading poetici, i cineforum e i piccoli concerti. Tante le mostre organizzate, molti i visitatori. Artisti e spettatori uniti dall'amore per l'arte e la condivisione.

Monteoliveto (Home) Gallery

La Monteoliveto Gallery è un nuovo percorso espositivo aperto al mondo dell'arte contemporanea, dedicato alla presentazione di opere d'arte secondo un progetto innovativo con l'obiettivo di trasmettere l'importanza dell'arte contemporanea come strumento per leggere e interpretare i diversi punti di vista del nostro “changing world”. La galleria nasce a Napoli nel 2000, per poi aprire una seconda galleria tradizionale a Nizza nel 2008 con una consolidata penetrazione per promuovere e diffondere i suoi diversificati artisti emergenti nel mondo dell'arte contemporanea. Una finestra sulla creatività mediterranea e internazionale, la galleria promuove dal 2008 iniziative artistiche legate al nostro patrimonio artistico e culturale mediterraneo e internazionale, fungendo da ponte tra tradizione e modernità con progetti che promuovono il dialogo interculturale e la comprensione tra i popoli.

Dal 2018, il mercato dell'arte in rapida evoluzione verso nuovi modi diversi e più dinamici di proporre l'arte, la galleria ha deciso, quindi, di rivolgersi al pubblico, spostandosi a livello internazionale e focalizzando la nostra partecipazione a fiere d’arte contemporaneo "galleries only" di alto livello, pur mantenendo una home gallery a Napoli, la nostra sede sociale e luogo per incontrare collezionisti interessati a Nizza e una nuova sede logistica a Parigi.

Dal 2022, Monteoliveto Gallery lancia un nuovo progetto per riaffermare la sua presenza in modo permanente nella sua città d’origine, Napoli. Un calendario di eventi artistici dedicati a temi precisi o a mostre personali di artisti della galleria, che si svilupperà su tutto l’anno.

In questo frangente nascono i “Bicchieri d’Arte” alla Monteoliveto Home Gallery nei quali la galleria accoglie artisti ma anche scrittori, musicisti, performers ad entrare nell’intimo della loro casa-galleria e presentare la loro arte in un ambiente conviviale aperto a tutti. dai navigati dell’Arte, agli esordienti, agli scettici. Inoltre nascono anche un Premio, “Salamander International Art Prize”, dedicato alla co-fondatrice della galleria, Chantal Lora, da poco scomparsa e un progetto di mostra itinerante via mobilità intermodale (bici, treno e altri trasporti lenti) chiamato “Sur la Route”

Associazione Getta la Rete - Complesso Monumentale Vincenziano

Getta la rete è un’associazione di promozione sociale nata per promuovere l’integrazione sociale attraverso l’arte, la cultura e la spiritualità. L’Associazione ha sede operativa nel Complesso Monumentale Vincenziano di Napoli, nel cuore del Borgo dei Vergini, di cui ne cura in via esclusiva la valorizzazione storico- artistica, architettonica e spirituale con studi, ricerche, incontri, approfondimenti e percorsi guidati all’interno del sito, per divulgare una maggiore conoscenza del carisma Vincenziano attraverso le architetture, le opere, e le persistenze nel del Borgo Vergini. Dal 2016 l’Associazione si occupa della valorizzazione del Complesso Monumentale Vincenziano Napoli, un sito religioso sulla “Strada de Vergini” al civico 51, raccogliendo notizie bibliografiche, documentali e testimoniali e proponendo per esso un itinerario di visita guidata. Un nuovo e inedito racconto che mette insieme i pezzi storici, architettonici, archeologici e spirituali dell'”insula vincenziana”. Un lavoro volontario di ricerca e di creatività che vuole aggiungere valore non solo al quartiere ma a tutta la città, perchè solo l’acquisizione della consapevolezza, espressa tra i fili di storie sullo sfondo di altre storie, abilita tutti i cittadini a una maggiore percezione di bellezza, di speranza, di senso storico e civico. L’Associazione è tutt’ora impegnata nella raccolta di materiale e testimonianze volte a ricostruire gli scenari e le connessioni di un sito tra i più importanti dell’area fuori le mura dell’antica città, e nell’elaborazione e aggiornamento di essi. Visite guidate, percorsi formativi, viaggi e approfondimenti sono le attività principali in cui è impegnata. L’Associazione Getta la rete promuove il sito dei vincenziani e realizza partenariati con altre associazioni o enti per una maggiore fruizione e valorizzazione.

La "scaletta" e altri dettagli

Proponiamo anche una scaletta per chi volesse vedere tutte e cinque le realtà in una serata.

19:30 - 21:30: Aperitivo Artistico Leggendario alla Monteoliveto Home Gallery - presenza di un rappresentante di ogni realtà.

20:30 - 22:30: Associazione VerginiSanità (Acquedotto Augusteo del Serino) e Associazione Getta La Rete (Complesso Vincenziani)

21:00 - 23:00: Il disdegno: spettacolo poetico sulla resistenza dell'anima contro tutte le gabbie. Di Vik Palmieri e Fran Allen Zimmerman. A corredo della performance la personale Planet A di Antonio Conte, una riflessione sul cambiamento climatico

20:30 - 00:00: Tarocchi d’Arte e presentazione dell’EP di Marila - LLlabbasc Durante tutta la serata sarà sviluppata anche una linea poetica dai nostri amici del collettivo “Frittate Poetiche”.

E per accompagnarvi nella scoperta stiamo creando una vera e propria Artepolitana, che a partire da questa edizione svilupperà delle vere e proprie linee destinate a crescere in numero nelle prossime edizioni, per farvi passeggiare nella città in un modo completamente diverso. Quello che è sicuro è che scoprirete che tutto può essere Arte e che l'Arte può applicarsi a tutto e a tutti e che non c'è bisogno di capirla ma semplicemente di sentirla! Dopo la Palepolis e la Neapolis, la città ha bisogno di una nuova evoluzione..la pARTEpolis.

L'entrata è libera per LLABBASC, Monteoliveto e Piccola Galleria Resistente. Per Acquedotto Augusteo e Complesso Vincenziani invece avrete la possibilità di prendere un biglietto ridotto sul posto a 4€ per luogo.