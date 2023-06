Notte di lettura tra miti, magia e miracoli. Dario Sansone ospite d'onore

Miti, leggende, poesie. Una serata tra miracoli e leggende per l'edizione 2023 di Notte di lettura, l'ormai consueto evento di Sant'Anastasia creato da Luigi De Simone. Quest'anno rientra nell'ambito del progetto Start, Sant'Anastasia tour art, e l'ospite d'onore sarà Dario Sansone, frontman del gruppo musicale Foja.

"Miracoli, Mito e Magia" è il tema dell'edizione che si terrà venerdì 30 giugno alle ore 21, come da tradizione in piazza Siano. a condurre, la giornalista Annalisa Rea. Cittadini, amministratori comunali e ospiti specia, come i ragazzi della scuola di ginnastica artistica Cocoon, si cimenteranno nella lettura di brani letterari incentrati sul tema scelto.

Start firma, così, il suo penultimo evento dell’anno: "La notte di lettura ci accompagna da tanto tempo - commenta il sindaco Carmine Esposito - e non può essere considerato un semplice evento. Fin dalla prima edizione, che volli fortemente nel corso del mio primo governo, ha risposto alle esigenze che avevamo in mente: organizzare serate di spessore culturale elevato, prevedendo allo stesso tempo il coinvolgimento di persone di ogni età".